КГБ завершил расследование по делу Втюрина. По делу проходят 15 обвиняемых

Источник материала: Tut.by

Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняемым по этому делу проходит и бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Андрей Втюрин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Андрей Втюрин. Фото с сайта vsr.mil.by

В КГБ рассказали, что должностные лица брали взятки за заключение договоров, предусматривающих в том числе:

модернизацию телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставку абонентских приставок со встроенным модулем Wi-Fi;

закупку лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации; закупку оборудования маршрутизации для центральных узлов передачи данных областных филиалов РУП «Белтелеком»;

приобретение оборудования беспроводной передачи данных на основе технологии Wi-Fi, расширения головной станции IPTV;

поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств (далее — ПТС) и обучение персонала покупателя;

поставку ПТС для покупателя, работы по монтажу и вводу в эксплуатацию ПТС автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы» и обучение сотрудников;

предоставление сублицензиату неисключительного права использования обновлений программного обеспечения, технической поддержки.

Кто обвиняется?

Обвинения предъявлены восьми должностным лицам государственных органов и банковских учреждений, и восьми представителям коммерческих структур за совершение преступлений - за дачу и полечение взяток.

Фигурантами уголовного дела являются:

Касперович Феликс Эдуардович, председатель Правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным А.А. взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.

Подгорный Андрей Александрович, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.

Кудасов Игорь Дмитриевич, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов США.

Зданевич Юрий Николаевич, директор РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь», обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов США.

Милованов Алексей Владимирович, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 000 долларов США.

Втюрин Андрей Александрович, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов США и подстрекательстве к даче взятки.

Сиводедов Сергей Иванович, генеральный директор РУП «Белтелеком», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов США и 15 000 евро.

Пономарев Юрий Леонидович, исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 000 фунтов стерлингов.

Жилин Владимир Вячеславович, фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов США.

10. Покрышко Сергей Валерьевич, совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 000 долларов США.

Пригара Михаил Валерьевич, представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 000 долларов США.

Шарков Сергей Анатольевич, гражданин Латвийской Республики, совладелец СООО «ДПА» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 000 долларов США.

Бровка Александр Михайлович, представитель ООО «Мобильный сервис» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также предоставление выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

Горбачев Виталий Анатольевич, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин Российской Федерации, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 000 долларов США.

Казанцев Владимир Александрович, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин Российской Федерации, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190000 долларов США.

Томченко Владимир Петрович, директор ООО «ТТ-Связьком» (г. Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 000 долларов США.

Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более 1 кг золота.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд.

Что произошло?

Напомним, о задержании заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина стало известно в конце апреля. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.

«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры „Г“ за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — рассказали после в КГБ.

В связи с этим же делом был задержан Сиводедов , уже бывший генеральный директор «Белтелекома»

Обвиняемые признали вину в полном объеме. К ним была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.

(Будет дополнено)