Зарплаты бюджетников в 2020 году будут расти опережающими темпами — Ермолович

Источник материала: Полесская правда



Заработные платы работников бюджетной сферы в 2020 году будут расти опережающими темпами, сообщил министр финансов Максим Ермолович 1 декабря в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

«Мы фактически приближаемся к показателю 80% (относительно средней зарплаты по стране. — Прим. БЕЛТА) на конец года. По многим областям показатель уже превышает 80%. Проблема в Минске, где это соотношение значительно ниже. В целом это влияет на общий показатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78-79%, то есть очень близко к 80% в конце текущего года», — сказал Максим Ермолович.

По словам министра, только ускоренный рост заработной платы в экономике не позволил выйти на целевое соотношение, но это будет сделано в следующем году. «Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам нужно делать более быстрый шаг», — добавил он.

Кроме того, на следующий год заложен беспрецедентный объем средств на поддержку ФСЗН — почти Br2 млрд, из них около Br1 млрд — на обеспечение сбалансированности бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий. Это позволит решить задачу по поддержанию уровня трудовых пенсий не ниже 40% зарплат по экономике.

Если говорить о сроках повышения зарплат бюджетникам и пенсий, то обсуждаются различные варианты. «Пока рассматриваем, в какие сроки это повышение провести. Окончательного решения пока нет, но правительство над этим работает. Думаю, что до конца года представим Президенту план, по которому будет производиться это повышение», — отметил Максим Ермолович.