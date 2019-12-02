|
Зарплаты бюджетников в 2020 году будут расти опережающими темпами — Ермолович
02.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По словам министра, только ускоренный рост заработной платы в экономике не позволил выйти на целевое соотношение, но это будет сделано в следующем году. «Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам нужно делать более быстрый шаг», — добавил он.
Кроме того, на следующий год заложен беспрецедентный объем средств на поддержку ФСЗН — почти Br2 млрд, из них около Br1 млрд — на обеспечение сбалансированности бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий. Это позволит решить задачу по поддержанию уровня трудовых пенсий не ниже 40% зарплат по экономике.
Если говорить о сроках повышения зарплат бюджетникам и пенсий, то обсуждаются различные варианты. «Пока рассматриваем, в какие сроки это повышение провести. Окончательного решения пока нет, но правительство над этим работает. Думаю, что до конца года представим Президенту план, по которому будет производиться это повышение», — отметил Максим Ермолович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Заработные платы работников бюджетной сферы в 2020 году будут расти опережающими темпами, сообщил министр финансов Максим Ермолович 1 декабря в эфире телеканала...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)