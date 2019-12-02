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Лукашенко летит в Сербию. А как белорусские компании там зарабатывают?

02.12.2019 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2−3 декабря совершает официальный визит в Сербию, где он проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Ожидается, что особое внимание президенты уделят росту товарооборота и «инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов», — пишет пресс-служба главы государства.

Проекты сербской «Дана Холдингз», крупнейшего минского застройщика, хорошо известны. А как белорусские компании зарабатывают в Сербии?

Максимальный товарооборот между Беларусью и Сербией был в 2015 году — 250 млн долларов. В 2018 году товарооборот составил 148 млн долларов, что на 38,2% меньше уровня 2017 года. Экспорта в Сербию сократился на 40,9% до 84,5 млн долларов. Импорт из Сербии упал на 34,3% до 63,5 млн долларов. При этом экспорт без учета сырьевых продуктов (нефти, нефтепродуктов, удобрений и газов) в 2018 году вырос на 74,5% до 79,5 млн долларов. Взаимная торговля услугами в 2018 году выросла на 18,9% до 8,9 млн долларов. Экспорт увеличился на 26,2% до 6,6 млн долларов.

Труба под Дунаем

Белорусская строительная компания ОАО «Белтрубопроводстрой» в 2019 году завершила в Сербии свою часть работ по строительству интерконнектора сербского участка, части газопровода «Турецкий поток».


Фото: ОАО «Белтрубопроводстрой»

«На отрезке от границы с Болгарией до границы с Венгрией за 7 месяцев наша компания построила 10 подводных переходов, самый длинный из которых подводный переход методом Direct Pipe под Дунаем», — рассказал председатель совета директоров ОАО «Белтрубопроводстрой» Владимир Кравцов. Подводный переход на участке магистрального газопровода граница Болгарии — граница Венгрии построенный методом Direct Pipe длиной 1402 метра стал третьим по протяженности в мире (первый — в Новой Зеландии, второй — в США), и первым в Европе.

«При работе строители столкнулись с рядом трудностей из-за сложных геологических условий под Дунаем, где встречались угольные слои. Несмотря на это, проход был выполнен за 32 дня», — сообщил он.

СП с МАЗом

Сербская Vulovic Transport в Крагуеваце, в 120 километрах от Белграда, собирает машинокомплекты автобусов и троллейбусов МАЗ, а также занимается продажами техники Минского автозавода.

Кстати, про троллейбусы знакомого силуэта, но с эмблемой БИК вместо мазовской TUT.BY уже рассказывал. БИК — аббревиатура от сербского «Бус Индустрија Крагујевац» и торговая марка Vulovic Transport. Сербский партнер МАЗа собственными силами раньше МАЗа создал газовую версию (потому и эмблема полноправно другая). В Сербии появилось несколько таких автобусов.


Фото: Дмитрий Гладкий

Belarus сербского происхождения

На севере Сербии, в городе Нови-Сад, с 2011 года действует сборочное производство тракторов Belarus. Ожидается, что и в рамках нынешнего визита в страну президента Беларуси и бизнес-форума будет подписан контракт с МТЗ.


Фото: www.bztda.com
 
 
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Проекты сербской «Дана Холдингз», крупнейшего минского застройщика, хорошо известны. А как белорусские компании зарабатывают в Сербии?
 
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