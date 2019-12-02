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Сыновья Лукашенко посетили этап Формулы 1 в ОАЭ
02.12.2019 15:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На минувших выходных помощник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом
Кроме Виктора Лукашенко автогонку из ВИП-ложи смотрели президент Армении Армен Саркисян, министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, дважды премьер-министр Казахстана, а нынче председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен и другие.
В сообщении медиа-офиса говорится, что этап Формулы 1 в ОАЭ посетили многие высокопоставленные гости «из братских и дружественных стран», включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Малайзию, Мальдивы, Кувейт, Ирак, Гвинею, Сейшельские острова, Оман, Египет, Уганду и Бразилию.
В официальном пресс-релизе среди гостей значится и глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.
Известно, что старший сын президента Беларуси, как Минниханов и Кадыров, являются завсегдатаями Гран-при Абу-Даби, приглашение на которое рассылает правящая семья эмирата.
Заключительный этап Формулы-1 выиграл пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Для британца, который ранее досрочно завоевал свой шестой чемпионский титул, эта победа стала 11-ой в завершившемся сезоне и 84-ой в карьере.
Александра Лукашенко с сыновьями
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В сообщении медиа-офиса говорится, что этап Формулы 1 в ОАЭ посетили многие высокопоставленные гости «из братских и дружественных стран»
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