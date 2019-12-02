Сыновья Лукашенко посетили этап Формулы 1 в ОАЭ

Источник материала: Tut.by

На минувших выходных помощник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщает медиа-офис правительства Дубая.



Виктор Лукашенко и вице-президент ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум. Фото: mediaoffice.ae

Кроме Виктора Лукашенко автогонку из ВИП-ложи смотрели президент Армении Армен Саркисян, министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, дважды премьер-министр Казахстана, а нынче председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен и другие.

В сообщении медиа-офиса говорится, что этап Формулы 1 в ОАЭ посетили многие высокопоставленные гости «из братских и дружественных стран», включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Малайзию, Мальдивы, Кувейт, Ирак, Гвинею, Сейшельские острова, Оман, Египет, Уганду и Бразилию.



Экс-президент Сейшельских островов Джеймс Аликс Мишель общается с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Фото: thenational.ae

В официальном пресс-релизе среди гостей значится и глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Известно, что старший сын президента Беларуси, как Минниханов и Кадыров, являются завсегдатаями Гран-при Абу-Даби, приглашение на которое рассылает правящая семья эмирата.



Фото: mediaoffice.ae

Заключительный этап Формулы-1 выиграл пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Для британца, который ранее досрочно завоевал свой шестой чемпионский титул, эта победа стала 11-ой в завершившемся сезоне и 84-ой в карьере.

Александра Лукашенко с сыновьями посещал Объединенные Арабские Эмираты 31 октября-9 ноября. Уже несколько лет белорусский лидер бывает в этой стране во время осенних школьных каникул.