ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сыновья Лукашенко посетили этап Формулы 1 в ОАЭ

02.12.2019 15:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На минувших выходных помощник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщает медиа-офис правительства Дубая.


Виктор Лукашенко и вице-президент ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум. Фото: mediaoffice.ae

Кроме Виктора Лукашенко автогонку из ВИП-ложи смотрели президент Армении Армен Саркисян, министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, дважды премьер-министр Казахстана, а нынче председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен и другие.

В сообщении медиа-офиса говорится, что этап Формулы 1 в ОАЭ посетили многие высокопоставленные гости «из братских и дружественных стран», включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Малайзию, Мальдивы, Кувейт, Ирак, Гвинею, Сейшельские острова, Оман, Египет, Уганду и Бразилию.


Экс-президент Сейшельских островов Джеймс Аликс Мишель общается с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Фото: thenational.ae

В официальном пресс-релизе среди гостей значится и глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Известно, что старший сын президента Беларуси, как Минниханов и Кадыров, являются завсегдатаями Гран-при Абу-Даби, приглашение на которое рассылает правящая семья эмирата.


Фото: mediaoffice.ae

Заключительный этап Формулы-1 выиграл пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Для британца, который ранее досрочно завоевал свой шестой чемпионский титул, эта победа стала 11-ой в завершившемся сезоне и 84-ой в карьере.

Александра Лукашенко с сыновьями посещал Объединенные Арабские Эмираты 31 октября-9 ноября. Уже несколько лет белорусский лидер бывает в этой стране во время осенних школьных каникул.

 
 
Ссылка на источник 321
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сообщении медиа-офиса говорится, что этап Формулы 1 в ОАЭ посетили многие высокопоставленные гости «из братских и дружественных стран»
 
Новости дня
Новости экономики
 
Долги белорусов перед банками продолжают расти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика