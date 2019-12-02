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Риэлтеры и Е-правительство, наступление виртуальных туров и что такое Реестр цен - на конференции «Недвижимость и интернет 2019» 6 декабря! Спешите зарегистрироваться!
02.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Портал Realt.by приглашает всех игроков белорусского рынка недвижимости принять участие в ежегодной практической конференции «Недвижимость и интернет 2019» 6 декабря 2019 года.
Юлия и Ирина расскажут о том, как цифровые технологии позволяют повышать эффективность работы риэлтерских компаний. Поделятся практическими решениями конкретных задач, подводными камнями в процессе внедрения инновационных решений в бизнес-процессы и результатами этого внедрения. Расскажут о разработках IT-направления группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» – СRM-системе для риэлтерской компании, веб-приложении для девелоперов, позволяющем получать и вести заявки, и опыте работы с «Авторизованным посредником». Спикеры коснутся темы перспектив риэлтерских компаний в цифровой экономике, а также разработки инновационных решений для взаимодействия риэлтерских компаний с Е-правительством и между собой.
Тема 2: Как продавать быстрее других. Хоумстэйджинг как секрет эффективной продажи
Петр Емельянов, учредитель
В представлении объекта покупателю нет несущественных моментов.
Петр хочет поделиться наработками своей компании с коллегами, чтобы больше специалистов стали более качественно работать по продаже объектов недвижимости.
Тема 3: Технологии виртуальной реальности в маркетинге жилья
Евгений расскажет, как виртуальные туры влияют на вовлечение покупателей в процесс покупки жилья. Серьезная это технология или проходящая история? Что виртуальная реальность дает продавцам недвижимости и где выгода агентства недвижимости. В докладе будет рассказано о практическом механизме внедрения технологии Matterport в агентстве недвижимости «Авангард Недвижимость».
Тема 4: Как увеличить количество продаж белорусской недвижимости иностранцам?
Удивительно, но беларусскую недвижимость покупают иностранцы. Кроме граждан РФ, нашими квадратными метрами интересуются выходцы из десятка стран. Кто ищет беларусскую недвижимость, что делать агентствам, чтобы предлагать свои объекты иностранцам и что делать, если беларусы хотят инвестировать за рубеж. Алена также расскажет об удачном кейсе по продаже нескольких объектов недвижимости гражданам Китая с помощью платформы Reaiting.com.
Тема 5: Особенности региональных рынков жилья: сходства и различия со столицей
Екатерина расскажет об особенности региональных рынков жилья: сходстве и различии со столицей. Также аналитик затронет:
Тема 6: Як эффэктыўна працаваць са спецыяльнымi праектамi ў CMI. Практычны досвед ад парталу «Наша нiва»
Мяняюцца медыя – мяняецца і рэклама, прадстаўленая ў іх. Фарматы «ў лоб» часта прайграюць у эфектыўнасці ненавязлівым. Ад элементарных формаў кшталту стракатых макетаў рэклама эвалюцыянавала ў натыўныя тэхналагічныя спецпраекты.
Каб паспяхова працаваць з медыямі, трэба ўлічваць мноства фактараў і разумець асновы працы СМІ. У сваей прэзентацыі Ягор раскажа пра прынцыпы стварэння паспяховых спецпраектаў і супрацы з журналістамі. Таксама пагаворыць пра найбольш цікавыя кейсы з уласнай практыкі і паспрабуе спрагназаваць тэндэнцыі ў натыўнай рэкламе на наступны год.
Тема 7: Реестр цен Государственного земельного кадастра. Вчера. Сегодня. Завтра
В докладе Павел расскажет, что такое реестр цен Государственного земельного кадастра, как реестр цен модернизируется в настоящее время и какие масштабные улучшения запланированы НКА.
На конференции «Недвижимость и интернет 2019» не обойдется без сюрприза! Realt.by в финале конференции наградит компании рынка недвижимости в номинации «За качество рекламных объявлений» по продаже объектов недвижимости и аренде объектов недвижимости.
Самый главный критерий – количество жалоб пользователей на объекты агентства недвижимости. И чем их меньше за год, тем ближе агентство недвижимости будет к победе. При определении победителей будут исследоваться все жалобы пользователей с 1 декабря 2018 по 1 декабря 2019 года.
Регистрируйтесь на конференцию
Конференция начнет работу 6 декабря (пятница) в 11.00 в конференц-зале «Юбилейный» отеля Юбилейный, Минск, пр. Победителей, 19
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Риэлтеры и Е-правительство, наступление виртуальных туров и что такое Реестр цен - на конференции «Недвижимость и интернет 2019» 6 декабря! Спешите зарегистрироваться!
Портал Realt.by приглашает всех игроков белорусского рынка недвижимости принять участие в ежегодной практической конференции «Недвижимость и интернет 2019» 6 декабря...
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