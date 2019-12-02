Риэлтеры и Е-правительство, наступление виртуальных туров и что такое Реестр цен - на конференции «Недвижимость и интернет 2019» 6 декабря! Спешите зарегистрироваться!

Источник материала: realt.by

Портал Realt.by приглашает всех игроков белорусского рынка недвижимости принять участие в ежегодной практической конференции «Недвижимость и интернет 2019» 6 декабря 2019 года.



Делимся более конкретно тезисами тем, которые будут обсуждаться на конференции«Недвижимость и интернет 2019». Тема 1. Автоматизация бизнес-процессов риэлтерской компании. Опыт разработки и внедрения практических инструментов

Юлия Шаброва, руководитель Центра компетенций группы компаний «Твоя столица»;

Ирина Русева, руководитель направления IT-разработок, АН «Твоя столица»;

Юлия и Ирина расскажут о том, как цифровые технологии позволяют повышать эффективность работы риэлтерских компаний. Поделятся практическими решениями конкретных задач, подводными камнями в процессе внедрения инновационных решений в бизнес-процессы и результатами этого внедрения. Расскажут о разработках IT-направления группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» – СRM-системе для риэлтерской компании, веб-приложении для девелоперов, позволяющем получать и вести заявки, и опыте работы с «Авторизованным посредником». Спикеры коснутся темы перспектив риэлтерских компаний в цифровой экономике, а также разработки инновационных решений для взаимодействия риэлтерских компаний с Е-правительством и между собой. Тема 2: Как продавать быстрее других. Хоумстэйджинг как секрет эффективной продажи

Петр Емельянов, учредитель Optimum Development

В представлении объекта покупателю нет несущественных моментов. Петр хочет поделиться наработками своей компании с коллегами, чтобы больше специалистов стали более качественно работать по продаже объектов недвижимости. Тема 3: Технологии виртуальной реальности в маркетинге жилья

Евгений Хлопецкий, соучредитель АН «Авангард Недвижимость»;

Евгений расскажет, как виртуальные туры влияют на вовлечение покупателей в процесс покупки жилья. Серьезная это технология или проходящая история? Что виртуальная реальность дает продавцам недвижимости и где выгода агентства недвижимости. В докладе будет рассказано о практическом механизме внедрения технологии Matterport в агентстве недвижимости «Авангард Недвижимость». Тема 4: Как увеличить количество продаж белорусской недвижимости иностранцам?

Алена Мартыненко, Международная платформа недвижимости Realting.com;

Удивительно, но беларусскую недвижимость покупают иностранцы. Кроме граждан РФ, нашими квадратными метрами интересуются выходцы из десятка стран. Кто ищет беларусскую недвижимость, что делать агентствам, чтобы предлагать свои объекты иностранцам и что делать, если беларусы хотят инвестировать за рубеж. Алена также расскажет об удачном кейсе по продаже нескольких объектов недвижимости гражданам Китая с помощью платформы Reaiting.com. Тема 5: Особенности региональных рынков жилья: сходства и различия со столицей

Екатерина Варсак, аналитик рынка недвижимости, портал Realt.by;

Екатерина расскажет об особенности региональных рынков жилья: сходстве и различии со столицей. Также аналитик затронет: Демографическое развитие с точки зрения рынка недвижимости - динамика и структура численности ключевых групп населения;

Благосостояние населения - разница в уровне доходов в Минске и регионах, динамика кредитной задолженности;

Актуальное состояние рынка жилья в Минске и крупных городах - разрыв в уровнях спроса и цен на квартиры;

Деятельность риэлтерских организаций в столице и регионах. Тема 6: Як эффэктыўна працаваць са спецыяльнымi праектамi ў CMI. Практычны досвед ад парталу «Наша нiва»

Ягор Хаванскi, менеджар камерцыйных спецпраектаў парталу «Наша нiва»

Мяняюцца медыя – мяняецца і рэклама, прадстаўленая ў іх. Фарматы «ў лоб» часта прайграюць у эфектыўнасці ненавязлівым. Ад элементарных формаў кшталту стракатых макетаў рэклама эвалюцыянавала ў натыўныя тэхналагічныя спецпраекты. Каб паспяхова працаваць з медыямі, трэба ўлічваць мноства фактараў і разумець асновы працы СМІ. У сваей прэзентацыі Ягор раскажа пра прынцыпы стварэння паспяховых спецпраектаў і супрацы з журналістамі. Таксама пагаворыць пра найбольш цікавыя кейсы з уласнай практыкі і паспрабуе спрагназаваць тэндэнцыі ў натыўнай рэкламе на наступны год. Тема 7: Реестр цен Государственного земельного кадастра. Вчера. Сегодня. Завтра

Павел Отчик, ГУП «Национальное кадастровое агентство», Руководитель проекта. Бизнес-аналитик.

В докладе Павел расскажет, что такое реестр цен Государственного земельного кадастра, как реестр цен модернизируется в настоящее время и какие масштабные улучшения запланированы НКА. На конференции «Недвижимость и интернет 2019» не обойдется без сюрприза! Realt.by в финале конференции наградит компании рынка недвижимости в номинации «За качество рекламных объявлений» по продаже объектов недвижимости и аренде объектов недвижимости. Самый главный критерий – количество жалоб пользователей на объекты агентства недвижимости. И чем их меньше за год, тем ближе агентство недвижимости будет к победе. При определении победителей будут исследоваться все жалобы пользователей с 1 декабря 2018 по 1 декабря 2019 года. Регистрируйтесь на конференцию «Недвижимость и интернет 2019» . Количество мест ограничено. Участие в конференции бесплатное. Конференция начнет работу 6 декабря (пятница) в 11.00 в конференц-зале «Юбилейный» отеля Юбилейный, Минск, пр. Победителей, 19

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