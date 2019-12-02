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В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор за месяц
02.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министерство финансов подготовило проект указа об изменении системы уплаты государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении.
Дорожный сбор, как предполагается, не будет завязан на прохождение техосмотра автомобиля. С другой стороны, государство усиливает контроль за его уплатой.
В качестве альтернативного варианта рассматривается включение финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов или введение какого-то дополнительного налога на топливо.
«Пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение», — отметил министр.
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