Суд оштрафовал участников предвыборных пикетов

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Минска оштрафовал участников предвыборных пикетов, проходивших в столице до 17 ноября, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» . Кроме того, за призыв к участию в акции оштрафовали блогера из Орши.





Протоколы были составлены по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) на Дениса Красочку, Нину Багинскую, Леонида Кулакова и Ольгу Николайчик.

Красочко пришел на суд с Анатолием Лебедько и экс-кандидатом в депутаты Николаем Масловским. По делу со стороны обвинения присутствовали свидетели — два сотрудника ОМОН Илья Лемантович и Павел Асовик.

В суде зачитали протокол. В нем сказано, что Красочко 8 ноября нарушил порядок пикетирования, принял активное участие в массовых мероприятиях, которые выходят за рамки предвыборной агитации, выкрикивал «Жыве Беларусь».

Сам Денис Красочка заявил, что во время выборов акции регламентируются избирательным кодексом, а не законом о массовых мероприятиях. Он участвовал в акции в рамках агитации кандидата в депутаты Масловского, поэтому уверен, что в его деятельности нет нарушения закона о массовых мероприятиях. В итоге суд оштрафовал Красочко на 25 базовых величин (637,5 рублей).

Суд над Николайчик проходил без ее участия. Ее обвиняли в участии «в несанкционированном массовом мероприятии» 8 и 16 ноября. Свидетелями выступили сотрудники РОВД Тришкин и Мисюля. Николайчик оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей). Такие же штрафы получили Кулаковов и Багинская.

Кроме того, в Орше оштрафован на 20 базовых величин (510 рублей) местный блогер Дмитрий Козлов за призыв в соцсетях к участию в несанкционированном массовом мероприятии в Минске. До этого он провел двое суток в изоляторе.