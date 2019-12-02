«В обмен на признание обещали отпустить жену». В Витебске экс-главу Браславского района судят за коррупцию

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В Витебском областном суде 2 декабря начался резонансный процесс в отношении супругов, экс-чиновников Браславского райисполкома . По делу проходят 42-летние Владимир Драневский — бывший глава района, и его жена Елена — до ареста она руководила в местной администрации отделом экономики. Мужа и жену обвиняют в ряде коррупционных преступлений.



Владимир и Елена Драневские

Владимиру Драневскому инкриминируют совершение преступлений по частям 1, 2, 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 209 (мошенничество), ч. 5 ст. 16 (соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 431 (дача взятки), частям 2, 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК. Взятками Владимир Драневский получил почти 28 тысяч евро, сообщало ранее МВД. По версии следствия, глава местной вертикали действовал при пособничестве своей жены — экс-начальника отдела экономики райисполкома. Елену Драневскую обвиняют по ч. 6 ст. 16 (соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК. Супругов задержали летом 2018 года, накануне празднования Дня независимости. Под стражей они находятся с 27 июня. Одно из последних появлений Владимира Драневского в республиканских новостях связано с открытием парусной школы в Браславе за почти 100 тысяч евро.



На открытии парусной школы в Браславе, май 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси Конрад Павлик, экс-председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Драневский заявил, что во время следствия на него «давили»

Супруги Драневские — ровесники, им по 42 года. У них двое сыновей — 18-ти и 20-ти лет, оба — студенты БНТУ.

Владимир Дравневский родился в Чашниках. Его жена — из Витебска.

В 2010—2015 годах Драневский руководил ЖКХ в Чашниках. В этом же городе в райисполкоме работала его жена. Браславский район он возглавил в январе 2015 года. Супруга заняла в администрации должность начальника отдела экономики.

В зал суда мужа и жену доставили под конвоем. Глава семьи внешне не проявляет никаких эмоций, Елена же часто плачет. Между собой супруги перед началом процесса не разговаривали.

В начале процесса Владимир Драневский заявил:

— Во время следствия мне сообщали о плохом физическом и моральном состоянии жены. И в обмен на мои признательные показания обещали изменить ей меру пресечения. Все следственные действия в отношении меня постоянно проводились под психологическим давлением. Прошу приобщить это заявление к материалам дела.

Судья удовлетворил эту просьбу.





Брал туи, торты и овощи со школьного участка

Первый день процесса ушел на зачитывание обвинения Владимиру Драневскому. Это делали по очереди два гособвинителя. До обеда успели озвучить только часть обвинения.

Первые три эпизода в уголовном деле Драневского касаются еще того периода, когда он руководил ЖКХ в Чашниках — то есть 2010−2015 годов. Следствие установило, что тогда он незаконно получил более 3 тысяч рублей. Взятки ему давали ипэшник из Чашников и представители двух фирм из Витебска.

Дальнейшие действия обвиняемый совершал уже будучи главой района.

Так, местный автопарк заправлял главе района дизельным топливом его личную Audi (в одном эпизоде предприятие отпустило не менее 530 литров, во втором — 640 литров), а также бесплатно менял резину на этом авто.

В 2015 году отдел образования купил для Браславской гимназии компьютерный стол за 344 рубля. Но мебелью потом пользовался Драневский.

Колледж в Видзах бесплатно изготовил для главы района металлический забор и цветочницы — и потерял на этом 1098 рублей.

Райпо несколько раз по указанию экс-чиновника «угощало» его тортами «Наполеон» (стоил он 28 рублей). А однажды в «заказе», кроме сладкого презента, была фаршированная щука.





С пришкольного участка Консталинской ясли-сада-базовой школы глава района бесплатно брал овощи: морковь, свеклу, капусту. В одном случае продукция стоила 28 рублей, во втором — 16 рублей.

Сельсовет из Опсы отдал Драневскому, по его приказу, две туи — а деревья предназначались для благоустройства этого агрогородка.

Но больше всех «везло» местному ЖКХ. Коммунальники не раз бесплатно или по более низкой цене перевозили грузы, принадлежавшие Драневскому. Изготовили для него лодочный прицеп (и понесли ущерб в 1626 рублей), лестницу (она стоила 201 рубль). Отдали бэушную металлическую трубу (за 56 рублей). «Подарили» аккумулятор для аквариума (за 91 рубль), два зимних костюма для рыбалки и ботинки (за 1113 рублей).

Работники ЖКХ бесплатно благоустроили могилу бабушки Драневского: поставили на кладбище стол, скамейку, металлическую ограду, уложили тротуарную плитку. Все это обошлось бы экс-чиновнику в 1539 рублей.





Присваивал части премий подчиненных. Женщину, которая не принесла «дань», уволил

В 2015—2017 годах руководители некоторых хозяйств в Браславском районе (в частности, КФХ «Межозерное», КУСП «Видзовский») должны были отдавать наличные деньги (вместо зачисления на счет райисполкома) якобы на проведение международного фестиваля традиционной культуры «Браслаўскія зарніцы». Деньги — в сумме не менее тысячи рублей — передавали бывшей управляющей делами райисполкома Людмиле Тетере, а та относила Драневскому. Он же, по мнению следствия, их присваивал.

С мая 2015-го по май 2018-го Драневский систематически присваивал части премий своих заместителей, а также начальников различных служб в районе. Например, работнику полагалась премия в 400 рублей — и 100 из них он должен был отдать главе района. «Дань» с чиновников собирала управделами. Людмила Тетера отдавала начальнику и часть своей премии.

Если вначале экс-руководитель присваивал 200−300 рублей от чужих премий, то потом «общий сбор» с подчиненных стал доходить почти до 1,5 тысячи рублей. В целом таким образом он присвоил почти 6,2 тысячи рублей.





Кроме того, Владимир Драневский распоряжался, чтобы подчиненные приносили подарки — под предлогом их дальнейшего вручения различным начальникам, в том числе в облисполкоме. Кто-то передавал резное деревянное панно, кто-то — коньяк, кофе, фрукты, кто-то — рыбу, кто-то — конфеты. Все это, на общую сумму более 4,1 тысячи рублей, глава района. по мнению следствия. присвоил.

Отпор Драневский встретил лишь от одной подчиненной — тогдашнего руководителя районного объединения музеев. Она должна была отдать ему свою премию, а также панно, изготовленные ремесленником. Однако женщина отказалась сделать это. Тогда Драневский уволил ее. А позже сделал все, чтобы она не нашла работу в Браславе и районе. Женщине пришлось трудоустроиться в Полоцком районе.

В 2018 году силовики арестовали также двух бывших заместителей главы Браславского райисполкома Драневского.

Недавно суд Глубокского района рассмотрел дело одного из них — 36-летнего Максима Чагарина. Его обвиняли в превышении служебных полномочий. Приговор — 3 года 3 месяца лишения свободы. Однако бывший чиновник получил отсрочку на 2 года 3 месяца. По версии следствия, Чагарин делил чужие премии с Драневским.

4 декабря в суде Глубокского района заслушают последнее слово второго бывшего председателя Браславского райисполкома — Михаила Плиско. Его также обвиняют в превышении служебных полномочий. С апреля 2016 года по январь 2018-го он получил взятку в сумме 6,3 тысячи евро за решение вопросов в своей компетенции.





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