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5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

03.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Объявлений о продаже или аренде недвижимости -- тысячи. И очень легко затеряться со своим объектом среди массы других. А продать квартиру нужно... Но есть возможность выделиться. Один из ключевых вопросов - визуализация. Что показывать и как, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов? Мы собрали 5 простых рекомендаций по созданию качественного графического контента на примере старой однокомнатной квартиры.

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

"Фото не должны выглядеть так, будто вы делаете покупателю одолжение"

Мы не случайно выбрали для примера обычную “однушку” - нужно быть великолепным фотографом или дизайнером интерьера, чтобы такое объявление смотрелось не хуже, чем пост о продаже дорогой виллы в горах. Здесь надо идти другими путями. Хотя, безусловно, старайтесь делать снимки как можно более качественными - они не должны выглядеть так, будто вы делаете потенциальным клиентам одолжение. 

Возьмем для примера три типовые, совершенно неинтересные фотографии (да, это будет непросто):

1. Вложите в объявление смысл

Прежде всего, определите для себя 1-2 главных плюса (их не может не быть): соотношение цена/качество, расположение, планировка, климатические условия, безопасность, возможность заселения с животными и т.д. Поскольку фото обычной квартиры, скажем, в “хрущевке” - совершенно неинформативный объект, соответственно, необходимую информацию будем передавать словами. Пусть в нашем случае главным плюсом будет утепленный балкончик.

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

На одном изображении мы видим помещение изнутри и вид из окна, а также сообщили пользователям достаточно важную информацию:

  • О чем это;
  • В чем “фишка”;
  • Чем приятным можно заняться (то есть квартира обретает некую эмоциональную окраску).

Еще одно преимущество в том, что вы привлекаете внимание не просто потенциальных клиентов, а именно тех, кто с большей долей вероятности сходится с вами во мнении относительно опций по созданию уюта на утепленном балкончике.  

Чтобы подготовить такой коллаж, не нужно быть графическим дизайнером или тратить часы, перебирая массу незнакомых инструментов и эффектов в графическом редакторе. Например, на бесплатной графической платформе Canva это объявление можно подготовить за несколько минут. Все, что нужно, - написать на белом полотне необходимый текст. Можно даже так (как угодно):

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

Следующий шаг - кликнуть на любой понравившийся или подходящий по стилистике макет, заменить фото и наслаждаться автоматическим превращением надписей и снимков в полноценный дизайн.

2. Расставляйте правильные акценты

В ситуациях, когда фотографии недвижимости получаются не особо привлекательными, лучше использовать элементы графического дизайна - коллаж, сетки, рамки и так далее. Они отлично работают в случае с дорогой недвижимостью (смотрите пример ниже), соответственно, помогут продвинуть недвижимость низких ценовых диапазонов.

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

Если делаете фотоколлаж, сконцентрируйтесь на том, чтобы готовое изображение не смотрелось, как много плохих фотографий вместо одной плохой (смотрите ужасный коллаж в начале статьи). Чем хуже фотография, тем слабее должен быть акцент на ней. Вы ничего не приукрашиваете, но и не даете пользователям сформировать о вашей недвижимости ложное представление из-за неудачных снимков.

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

3. Задействуйте яркие цвета

Главная особенность плохих снимков - недостаточное освещение. Снимать жилье, которое выглядит мрачно, большинству потенциальных клиентов вряд ли захочется. Своим постом-объявлением с неудачными фотографиями вы должны сообщить пользователям, что это то место, где может быть много радости и уюта.

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

4. Используйте стикеры (наклейки)

Использование стикеров не только придаст объекту эмоциональную окраску, но и сообщит массу важной информации нестандартным, но понятным способом. Если квартира с обстановкой, можно сообщить таким образом, какие мебель и удобства будут доступны гостям.

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

Для дополнительных публикаций в соцсетях, в которых есть поддержка анимированной графики или видео, можно использовать анимированные стикеры. Важно: таких наклеек не должно быть много, и они должны быть не элементом украшения, а смысловым объектом.

5. Превратите объявление в цифровой скрапбук

Идея заключается в том, чтобы гармонично сочетать подробное описание и снимки. Верстка в формате скрапбука поможет подготовить набор стилизованных изображений с описанием по каждой комнате/опции отдельно.

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным
5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным
5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

Расписав важные детали, вы избавите себя от звонков и сообщений с повторяющимися вопросами.

И напоследок. Несмотря на возможности графического дизайна превращать некрасивое в привлекательное, все же старайтесь делать качественные фотографии, насколько это возможно. Посмотрите в Интернете снимки жилой недвижимости, сделанные профессионалами - добавьте света, проанализируйте ракурс и содержание. Например, темная фотография с холодильником не может быть фотографией кухни. Если вы не хотите снимать комнату целиком, сделайте хотя бы так:

5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

Фотограф показывает самое важное - эпицентр событий на кухне. При этом в кадре нет ничего сверхъестественного. И все же, если вы делаете ограниченное количество снимков, старайтесь охватывать как можно большую площадь. Наиболее распространенный и эффективный вариант - снимать с угла или сверху (смотрите выше пример фотографий дома). Тот же балкончик смотрелся бы намного лучше, если бы автор фотографии снял его целиком и при дневном свете (но не в тот момент, когда солнце светит в окно).

Рекомендации подготовлены по материалам Canva Design School.

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Теги: Минск
 
 
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Объявлений о продаже или аренде недвижимости -- тысячи. И очень легко затеряться со своим объектом среди массы других. А продать квартиру нужно... Но есть...
 
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