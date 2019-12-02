|
5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным
03.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Объявлений о продаже или аренде недвижимости -- тысячи. И очень легко затеряться со своим объектом среди массы других. А
"Фото не должны выглядеть так, будто вы делаете покупателю одолжение"
Мы не случайно выбрали для примера обычную “однушку” - нужно быть великолепным фотографом или дизайнером интерьера, чтобы такое объявление смотрелось не хуже, чем пост о продаже дорогой виллы в горах. Здесь надо идти другими путями. Хотя, безусловно, старайтесь делать снимки как можно более качественными - они не должны выглядеть так, будто вы делаете потенциальным клиентам одолжение.
Возьмем для примера три типовые, совершенно неинтересные фотографии (да, это будет непросто):
1. Вложите в объявление смысл
Прежде всего, определите для себя 1-2 главных плюса (их не может не быть): соотношение цена/качество, расположение, планировка, климатические условия, безопасность, возможность заселения с животными и т.д. Поскольку фото обычной квартиры, скажем, в “хрущевке” - совершенно неинформативный объект, соответственно, необходимую информацию будем передавать словами. Пусть в нашем случае главным плюсом будет утепленный балкончик.
На одном изображении мы видим помещение изнутри и вид из окна, а также сообщили пользователям достаточно важную информацию:
Еще одно преимущество в том, что вы привлекаете внимание не просто потенциальных клиентов, а именно тех, кто с большей долей вероятности сходится с вами во мнении относительно опций по созданию уюта на утепленном балкончике.
Чтобы подготовить такой коллаж, не нужно быть графическим дизайнером или тратить часы, перебирая массу незнакомых инструментов и эффектов в графическом редакторе. Например, на бесплатной графической платформе Canva это объявление можно подготовить за несколько минут. Все, что нужно, - написать на белом полотне необходимый текст. Можно даже так (как угодно):
Следующий шаг - кликнуть на любой понравившийся или подходящий по стилистике макет, заменить фото и наслаждаться автоматическим превращением надписей и снимков в полноценный дизайн.
2. Расставляйте правильные акценты
В ситуациях, когда фотографии недвижимости получаются не особо привлекательными, лучше использовать элементы графического дизайна - коллаж, сетки, рамки и так далее. Они отлично работают в случае с дорогой недвижимостью (смотрите пример ниже), соответственно, помогут продвинуть недвижимость низких ценовых диапазонов.
Если делаете фотоколлаж, сконцентрируйтесь на том, чтобы готовое изображение не смотрелось, как много плохих фотографий вместо одной плохой (смотрите ужасный коллаж в начале статьи). Чем хуже фотография, тем слабее должен быть акцент на ней. Вы ничего не приукрашиваете, но и не даете пользователям сформировать о вашей недвижимости ложное представление из-за неудачных снимков.
3. Задействуйте яркие цвета
Главная особенность плохих снимков - недостаточное освещение. Снимать жилье, которое выглядит мрачно, большинству потенциальных клиентов вряд ли захочется. Своим постом-объявлением с неудачными фотографиями вы должны сообщить пользователям, что это то место, где может быть много радости и уюта.
Для дополнительных публикаций в соцсетях, в которых есть поддержка анимированной графики или видео, можно использовать анимированные стикеры. Важно: таких наклеек не должно быть много, и они должны быть не элементом украшения, а смысловым объектом.
Расписав важные детали, вы избавите себя от звонков и сообщений с повторяющимися вопросами.
И напоследок. Несмотря на возможности графического дизайна превращать некрасивое в привлекательное, все же старайтесь делать качественные фотографии, насколько это возможно. Посмотрите в Интернете снимки жилой недвижимости, сделанные профессионалами - добавьте света, проанализируйте ракурс и содержание. Например, темная фотография с холодильником не может быть фотографией кухни. Если вы не хотите снимать комнату целиком, сделайте хотя бы так:
Фотограф показывает самое важное - эпицентр событий на кухне. При этом в кадре нет ничего сверхъестественного. И все же, если вы делаете ограниченное количество снимков, старайтесь охватывать как можно большую площадь. Наиболее распространенный и эффективный вариант - снимать с угла или сверху (смотрите выше пример фотографий дома). Тот же балкончик смотрелся бы намного лучше, если бы автор фотографии снял его целиком и при дневном свете (но не в тот момент, когда солнце светит в окно).
Рекомендации подготовлены по материалам
Читайте также:
«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объявлений о продаже или аренде недвижимости -- тысячи. И очень легко затеряться со своим объектом среди массы других. А продать квартиру нужно... Но есть...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)