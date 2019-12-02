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В Беларуси возник дефицит кредитов для финансирования строительства жилья
03.12.2019 07:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь столкнулась с дефицитом финансирования строительства жилья в ближайшие два года. Об этом говорится в запросе Национального банка Беларуси в адрес коммерческих банков.
— В связи со сложившимся дефицитом кредитных ресурсов для финансирования программы жилищного строительства на 2020−2021 годы просим предоставить уточненные сведения о планируемых объемах кредитования строительства (реконструкции) жилья в 2020 и 2021 годах, — говорится в письме регулятора.
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По официальным данным, в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стоят примерно 37 тысяч многодетных семей.
— В этом году договоры на строительство жилья уже заключили 17 тысяч из 37 тысяч многодетных семей. Уже в следующем году будет сдано 12−13 тысяч квартир. Аналогичные темпы будут удерживать и в 2021 году, — заявил в начале ноября премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей.
На 2020 год в бюджете выделено около 1 миллиарда рублей, которые позволят добиться решения целевой задачи — в 2021 году многодетные семьи не будут стоять в очереди больше года для улучшения жилищных условий, заверил премьер-министр.
В бюджете на следующий год практически вдвое, до 222 млн рублей,
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Об этом говорится в запросе Национального банка Беларуси в адрес коммерческих банков.
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