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В Беларуси возник дефицит кредитов для финансирования строительства жилья

03.12.2019 07:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь столкнулась с дефицитом финансирования строительства жилья в ближайшие два года. Об этом говорится в запросе Национального банка Беларуси в адрес коммерческих банков.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В связи со сложившимся дефицитом кредитных ресурсов для финансирования программы жилищного строительства на 2020−2021 годы просим предоставить уточненные сведения о планируемых объемах кредитования строительства (реконструкции) жилья в 2020 и 2021 годах, — говорится в письме регулятора.

В ноябре ставки по коммерческим кредитам на покупку или строительство недвижимости снизились до 12−13,18% годовых, Это произошло на фоне снижения ставки рефинансирования. Оформить кредит можно у шести банков. С 18 ноября Приорбанк прекратил выдавать кредиты на приобретение недвижимости на общих условиях (остались только кредиты по партнерским программам и для льготников по указу № 240, по которому строятся основные категории льготников, в том числе многодетные семьи и силовики).

О сложностях с финансированием строительства жилья с господдержкой сообщалось в конце 2018 года. В данную проблему вмешивался Александр Лукашенко, который поручил за 2019−2020 годы ликвидировать образовавшуюся очередь и выйти «на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года».

По официальным данным, в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стоят примерно 37 тысяч многодетных семей.

— В этом году договоры на строительство жилья уже заключили 17 тысяч из 37 тысяч многодетных семей. Уже в следующем году будет сдано 12−13 тысяч квартир. Аналогичные темпы будут удерживать и в 2021 году, — заявил в начале ноября премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей.

На 2020 год в бюджете выделено около 1 миллиарда рублей, которые позволят добиться решения целевой задачи — в 2021 году многодетные семьи не будут стоять в очереди больше года для улучшения жилищных условий, заверил премьер-министр.

В бюджете на следующий год практически вдвое, до 222 млн рублей, увеличены выплаты адресных субсидий гражданам по кредитам в рамках указа № 240.

 
 
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Об этом говорится в запросе Национального банка Беларуси в адрес коммерческих банков.
 
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