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Гуцериев пытается снизить цену на газ для своего калийного проекта в Беларуси

03.12.2019 11:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский миллиардер Михаил Гуцериев попросил вице-премьера РФ Дмитрия Козака включить в межправительственное соглашение с Беларусью отдельной строкой поставку газа на «Славкалий» — свой калийный проект в республике. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.


Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев вел речь о поставке 1 млрд кубометров газа в год для калийного комплекса в Беларуси с 1 января 2020 года. В письме Гуцериев отмечал, что закупка всего объема планируется у дочерней компании «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — по действующей цене поставок газа в страну.

Таким образом, «Сафмар» хочет сэкономить на оплате минимальной наценки на газ, которую с 2012 года взимает «Газпром трансгаз Беларусь» с оптовых потребителей страны за услуги по доставке газа. Сейчас она составляет 17,7 долларов за 1 тыс. кубометров, то есть «Сафмар» может снизить свои затраты на 17,7 млн долларов.

Представители Михаила Гуцериева и Дмитрия Козака ситуацию не комментируют. В «Газпроме» также отказались от пояснений. Источники «Коммерсанта» на рынке сообщили, что российский вице-премьер не поддержал просьбу «Сафмара», так как это поставило бы «Славкалий» в привилегированное положение.

Сейчас цена поставок российского газа для «Газпром трансгаз Беларусь» составляет 127 долларов за 1 тысячу. кубометров. Контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны действуют до конца 2019 года. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 29 ноября выразил надежду, что контракт с «Газпромом» будет подписан раньше, чем 31 декабря.

В настоящее время Минск и Москва определяют механизм формирования цены на газ для Беларуси с 1 января 2020 года. Ранее власти Беларуси настаивали на снижении цены поставок до уровня, близкого к внутрироссийскому (то есть почти в два раза), а также увязывали этот вопрос с компенсациями издержек белорусской экономики в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли РФ. Но пока особой надежды на такое развитие событий нет. Правительство Беларуси заложило цену на российский газ в бюджете 2020 года на уровне текущего года — 127 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 128
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