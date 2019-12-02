ЕБРР предоставит Беларуси 259 млн евро на модернизацию дорог

Кредит в размере 259 млн евро предоставит Беларуси Европейский банк реконструкции и развития на модернизацию ключевых элементов транспортной инфраструктуры.

Такая информация содержится в релизе ЕБРР 3 декабря.

По данным пресс-службы, кредит в 126 млн евро планируется предоставить на модернизацию 12 мостов в Беларуси. Средства будут использованы на реализацию комплексной программы по реконструкции дорог, инициированной правительством Республики Беларусь.

Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей столицу страны Минск с Витебском, четвертым по величине городом Беларуси, расположенном на северо-востоке страны. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы.

3 декабря премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком сообщил, что размер инвестиций банка в проекты Беларуси по итогам 2019 года составят 400 миллионов евро.

Одной из ключевых тем переговоров является приватизация Белинвестбанка.

Стороны обсуждали также вопрос реализации подписанных ранее проектов: Минской очистной станции, полигона твердых отходов в Пуховичах и станции обезжелезивания в Витебской области.

«Мы ускорили работу над проектами этих нормативных актов, и в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение главы государства», - пояснил Румас.

Он отметил, что данные проекты заняли больше времени на согласование, чем планировалось. Эта ситуация связана со сложностью в части механизмов реализации инвестпроектов, в том числе освобождение от налогов.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд. евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.