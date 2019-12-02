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В Налоговом кодексе — 2020 будут только точечные изменения — Ермолович

03.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Налоговом кодексе — 2020 будут только точечные изменения — Ермолович

В Налоговом кодексе — 2020 будут только точечные изменения, сообщил сегодня министр финансов Максим Ермолович в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

«Налоговое законодательство сохраняет свою стабильность. Не планируется внесения изменений в Налоговый кодекс, будут только точечные изменения в рамках подготовленного проекта указа главы государства «О налогообложении», — отметил Максим Ермолович.

В частности, проект указа предусматривает индексацию ставок налогов, они актуализируются на прогнозируемый уровень инфляции — 5%.

Планируется также увеличение ставок акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия. «Мы решаем здесь социальную задачу, наполняем бюджет, а также выполняем наши обязательства в Евразийском экономическом союзе по установлению минимальных ставок акцизов в отношении алкоголя и табачных изделий», — добавил Максим Ермолович

https://www.belta.by

 
 
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В Налоговом кодексе — 2020 будут только точечные изменения, сообщил сегодня министр финансов Максим Ермолович в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА....
 
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