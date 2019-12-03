Депутаты не стали рассматривать законопроект о гарантиях экс-президенту Беларуси

Источник материала: Tut.by

Депутаты шестого созыва не стали рассматривать законопроект о гарантиях экс-президенту Беларуси. Об этом TUT.BY рассказала автор законопроекта Анна Канопацкая.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Думаю, документ не прошел необходимые процедуры [в парламенте], — предположила Канопацкая.

Пройти все необходимые процедуры документ не мог и из-за нехватки времени — он был «запущен» Канопацкой в парламенте за неделю до окончания работы парламентариев шестого созыва. Уже 6 декабря в парламенте начнут работу новые депутаты.

Напомним, законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» предусматривает для экс-президента Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью и иметь штат помощников. Также бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента.