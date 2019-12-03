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Депутаты не стали рассматривать законопроект о гарантиях экс-президенту Беларуси
04.12.2019 12:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты шестого созыва не стали рассматривать законопроект
— Думаю, документ не прошел необходимые процедуры [в парламенте], — предположила Канопацкая.
Пройти все необходимые процедуры документ не мог и из-за нехватки времени — он был «запущен» Канопацкой в парламенте за неделю до
Напомним, законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» предусматривает для экс-президента Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью и иметь штат помощников. Также бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента.
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Законопроект предусматривает для экс-президента Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность...
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