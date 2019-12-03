Лукашенко озадачил Турчина проблемами Минской области: критических нет, остальные надо решать

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси провел совещание с активом Минской области, представил нового председателя Миноблисполкома Александра Турчина и обозначил главную цель совещания — «поставить задачи, которые требуют пристального внимания», сообщает пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента

«Акцент будет сделан на самых острых вопросах, которые предстоит решать под руководством нового губернатора», — уточнил Лукашенко.

В числе таких глава государства назвал проблемы в кадровой политике региона. «Я хотел бы обратить внимание нового губернатора на эти проблемы и требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пояснил причины недавней кадровой ротации . «Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, — сказал президент. — К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий. Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал».

Александр Лукашенко намерен направить Анатолия Исаченко на работу в Совет Республики (президент по Конституции имеет право назначать в Совет Республики 8 сенаторов).

Глава государства отметил свое особое отношение к Минской области — пристоличному, самому густонаселенному региону страны. «Один из главных критериев, который говорит о развитии территории, — это численность населения. У вас она прирастает, и вслед за ней (пусть и немного) прирастает число занятых в экономике. Сегодня их почти 700 тыс. человек, — сказал он. — Такие тенденции в корне отличаются от тех, которые, к сожалению, наблюдаются в Беларуси. За это можно только похвалить».

Лукашенко констатировал отсутствие в области критических проблем. «Но для нового председателя облисполкома это только усложняет задачи. Мои требования вы знаете — останавливаться на достигнутом недопустимо. А значит, новому руководству придется показать еще большую положительную динамику. Для этого необходимо принципиально решать задачи, которые сегодня сдерживают возможности дополнительного роста», — подчеркнул он.

«Александр Генрихович, вы знаете, как работать с бизнесом любой формы собственности. Поэтому требую активизации деловой активности и повышения вклада предпринимательства в экономику региона, — сказал глава государства, обращаясь к губернатору. — Рассредоточив новые предприятия по всей территории, вы решите проблему равномерности развития области, а не только, как говорят в народе, „золотых земель“ между первой и второй кольцевыми дорогами».

Глава государства высказал обеспокоенность в связи с тем, что почти на треть упал объем прямых иностранных инвестиций. «А без индустриального парка „Великий камень“ и того больше. Вы все знаете, что бюджетных денег на строительство предприятий не будет. Эти средства предназначены для людей», — обратил внимание он.

«Серьезно займитесь иностранными инвестициями! Не упускайте из поля зрения завершение значимых инвестиционных проектов, которые реализуются на территории области», — потребовал Лукашенко.

По его словам, это касается строительства горно-обогатительного комплекса, завода по выпуску спецмашин, организации производства теплообменников, электроавтобусов, троллейбусов и автобусов повышенной комфортности, фармацевтических субстанций, развития инженерной инфраструктуры в «Великом камне».

«Все это новые точки укрепления областного потенциала и его постановки на инновационные рельсы. Удельный вес производств начальных технологических переделов (III — IV уклады) пока слишком высок. Доля инновационной продукции в выпуске области — чуть более 11%. Это ниже, чем в среднем по стране, и всего четвертое место в республике», — констатировал глава государства.