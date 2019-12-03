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В «Белэнерго» прокомментировали приостановку экспорта электроэнергии в Украину

04.12.2019 11:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приостановка поставок белорусской электроэнергии в Украину обусловлена ремонтными работами. Об этом TUT.BY сообщили в «Белэнерго».

На днях украинские трейдеры сообщили о прекращении с 1 декабря импорта электроэнергии из Беларуси. В качестве причины называлась якобы высокая цена.

«Приостановка поставок с 1 по 6 декабря обусловлена (по запросу украинской стороны) проведением технических регламентных работ на межгосударственной линии электропередач на территории Украины», — сказали в «Белэнерго».

В первых числах декабря выведена в ремонт высоковольтная воздушная линия 330 кВ Мозырь - Чернобыльская АЭС. Это привело к ограничению пропускной способности сечения Украина — Беларусь до 500 МВт.

В «Укрэнерго» приняты следующие подходы: в случае если вывод одной из межгосударственных высоковольтных линий предусмотрен в годовом графике, то в месячном аукционе лот на пропускную способность на период заявки по оставшейся высоковольтной линии не формируется. Это привело к ограничению поставок белорусской электроэнергии через сечение Беларусь - Украина на срок действия ремонтной заявки, пояснили эксперты.

С 7 декабря планируется возобновление поставок электроэнергии в обычном режиме, сообщили в «Белэнерго».

С 1 июля власти Украины открыли импорт электроэнергии для снижения влияния на рынок основных игроков. В итоге четыре месяца подряд Беларусь наращивала поставки электроэнергии в соседнюю страну. В июле было поставлено 103,6 млн кВ·ч, в августе — 146,6 млн кВ·ч, в сентябре — 179,4 млн кВ·ч, в октябре — 215,2 млн кВ·ч. Среди зарубежных поставщиков электроэнергии, а это также Венгрия, Словакия и Россия, Беларусь занимала лидирующую позицию. В ноябре поставки немного снизились, потому что на украинском рынке упали цены.

Прогнозируется, что в 2020 году Украина может импортировать из Беларуси 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии.

 
 
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В первых числах декабря выведена в ремонт высоковольтная воздушная линия 330 кВ Мозырь - Чернобыльская АЭС.
 
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