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В «Белэнерго» прокомментировали приостановку экспорта электроэнергии в Украину
04.12.2019 11:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Приостановка поставок белорусской электроэнергии в Украину обусловлена ремонтными работами. Об этом TUT.BY сообщили в «Белэнерго».
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«Приостановка поставок с 1 по 6 декабря обусловлена (по запросу украинской стороны) проведением технических регламентных работ на межгосударственной линии электропередач на территории Украины», — сказали в «Белэнерго».
В первых числах декабря выведена в ремонт высоковольтная воздушная линия 330 кВ Мозырь - Чернобыльская АЭС. Это привело к ограничению пропускной способности сечения Украина — Беларусь до 500 МВт.
В «Укрэнерго» приняты следующие подходы: в случае если вывод одной из межгосударственных высоковольтных линий предусмотрен в годовом графике, то в месячном аукционе лот на пропускную способность на период заявки по оставшейся высоковольтной линии не формируется. Это привело к ограничению поставок белорусской электроэнергии через сечение Беларусь - Украина на срок действия ремонтной заявки, пояснили эксперты.
С 7 декабря планируется возобновление поставок электроэнергии в обычном режиме, сообщили в «Белэнерго».
С 1 июля власти Украины открыли импорт электроэнергии для снижения влияния на рынок основных игроков. В итоге четыре месяца подряд Беларусь наращивала поставки электроэнергии в соседнюю страну. В июле было поставлено 103,6 млн кВ·ч, в августе — 146,6 млн кВ·ч, в сентябре — 179,4 млн кВ·ч, в октябре — 215,2 млн кВ·ч. Среди зарубежных поставщиков электроэнергии, а это также Венгрия, Словакия и Россия, Беларусь занимала лидирующую позицию. В ноябре поставки немного снизились, потому что на украинском рынке упали цены.
Прогнозируется, что в 2020 году Украина может импортировать из Беларуси 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии.
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В первых числах декабря выведена в ремонт высоковольтная воздушная линия 330 кВ Мозырь - Чернобыльская АЭС.
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