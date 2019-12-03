Россельхознадзор снимает запрет на поставку молочной продукции с 32 белорусских предприятий

Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор отменяет с 4 декабря 2019 года ограничения на поставки в Россию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий, сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения отменяются «при условии ввоза этой продукции в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора не менее 10 проб по ранее выявленным показателям».

Решение принято «после проведенной работы с белорусской ветеринарной службой и по итогам телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Иваном Смильгинем».

Россельхознадзор сообщает, что работа с белорусской ветеринарной службой по снятию ограничительных мер на поставки продукции животного происхождения из Беларуси в Россию продолжится.

Ограничения на поставку молочной продукции наливом были введены в мае 2019 года, в списке было 37 белорусских предприятий.