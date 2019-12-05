|
Макей: Европе нужен новый «план Маршалла»
06.12.2019 07:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на 26-м заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря в Братиславе заявил о необходимости нового плана для укрепления европейской безопасности. Об этом
«Достичь мира трудно, но его слишком легко нарушить. Нам нужен новый „план Маршалла“ для европейской безопасности — план, в рамках которого все государства-участники будут инвестировать в создание надежных механизмов безопасности для обеспечения новой европейской „весны“, а не „зимы“ для будущих поколений», — заявил в своему выступлении Владимир Макей.
Он отметил, что 30 лет назад, Парижская хартия для новой Европы провозгласила принцип неделимой безопасности. Была намечена цель «растопить лед» недоверия и выстроить объединенную Европу.
По мнению главы МИД Беларуси, общим надеждам сбыться не удалось — «за короткой европейской „весной“ начала 1990-х годов последовали прохладное лето и затяжная холодная осень первых двух десятилетий 21-го века».
«Если мы не ускоримся, ситуация чревата превратиться в очередную „морозную зиму“», — отметил Макей.
В своем выступлении он призвал возобновить стратегический диалог, направленный на преодоление противоречий и возрождение духа Хельсинкского процесса.
Также он указал на то, что недавнее прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности продолжает крайне опасную тенденцию к эскалации военной напряженности в Европе. Он напомнил, что в Беларуси предложили разработать многостороннюю декларацию с четким и твердым обязательством стран не размещать ракеты средней и меньшей дальности на своих территориях и отказываться от их производства.
Макей также напомнил о кибуругрозах и предложил сформировать «пояс цифрового добрососедства» путем заключения международных соглашений в области кибербезопасности, аналогичных соглашениям о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности в военно-политической сфере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если мы не ускоримся, ситуация чревата превратиться в очередную "морозную зиму"», - отметил Макей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)