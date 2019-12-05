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Кто еще хочет продавать елки? На повторные торги выставлены 11 площадок

06.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно с ажиотажем состоялся первый в Беларуси аукцион по продаже права аренды открытых площадок для размещения елочных базаров. Тогда стоимость некоторых лотов дошла до 11 тысяч рублей. Сегодня стало известно, что 17 декабря состоятся повторные торги по 11 площадкам. В каких районах Минска еще можно успеть приобрести право продавать елки — подробнее в материале.

Кто еще хочет продавать елки? На повторные торги выставлены 11 площадок
Фото использовано для иллюстрации. Источник: dolinasad.by

Всего на аукцион выставлено 11 лотов: по 4 в Заводском и Октябрьском районах, 2 в Партизанском районе и 1 в Первомайском районе.

Арендодатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»,

тел. +375 (17) 327-04-28; +375 (29) 146-69-65

№ пред-мета аук-циона

Местонахождение открытой площадки

с покрытием (согласно схеме)

Аренду-емая площадь, кв.м

Началь-ная цена, руб.

Размер арендной платы

за период функциониро-вания

Целевое использование имущества

Сумма задатка, руб.

Характеристика имущества и иные сведения

Заводской район г. Минска

1

г. Минск,

пос. «Сосны», ул. Красина, 27

16,0

67,60

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

6,70

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

2

г. Минск,

ул. Охотская, 135/2

16,0

67,60

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

6,70

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

3

г. Минск,

ул. Селицкого, 107

16,0

67,60

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

6,70

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

4

г. Минск,

ул. Ангарская, 18/1

(остановка общественного транспорта)

16,0

67,60

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

6,70

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

Октябрьский район г. Минска

5

г. Минск,

ул. Кижеватова, 72/1

20,0

84,50

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

8,40

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

6

г. Минск,

ул. Барамзиной, 10А

20,0

84,50

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

8,40

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

7

г. Минск,

пер. Корженевского, 2А

20,0

84,50

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

8,40

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

8

г. Минск,

ул. Германовская, 19

20,0

84,50

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

8,40

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

Партизанский район г. Минска

9

г. Минск,

ул. Карвата, 17

(напротив жилого дома)

6,0

25,35

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

2,50

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

10

г. Минск,

ул. Солтыса, 60

9,0

38,03

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

3,80

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

Первомайский район г. Минска

11

г. Минск,

ул. Гуртьева, между домами 7 и 9

20,0

84,50

0,5 БАВ

за 1 кв.м

Под размещение елочного базара по продаже живых елей

8,40

Открытая площадка с покрытием (согласно схеме)

Срок аренды: 3 года.

Период функционирования: с 22 декабря по 31 декабря.

Необходимые условия аренды:

- внешний вид объекта – ограждение в виде деревянного штакетника высотой 1,2 метра зеленого цвета;

- после завершения периода торговли открытую площадку с покрытием привести в первоначальное состояние.

Напомним, на предыдущем аукционе самой популярной стала площадка у ст.м. Каменная горка, расположенная по адресу ул. Притыцкого, 146 — 19 заявителей. Однако итог розыгрыша стал не самым высоким показателем аукциона — 6000 рублей.

Самая дорогая площадка оказалась вУручье, по ул. Руссиянова, 1. Первоначальная стоимость выросла в 65 раз и составила 11 000 рублей. Ненамного от нее «отстала» еще одна площадка в Уручье, по ул. Никифорова, 3 — ее итоговая стоимость составила 9000 рублей. За 7000 был продан лот по ул. Шаранговича, 34.

Realt.by будет следить за развитием событий.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно с ажиотажем состоялся первый в Беларуси аукцион по продаже права аренды открытых площадок для размещения елочных базаров. Тогда стоимость некоторых...
 
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