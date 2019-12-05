Кто еще хочет продавать елки? На повторные торги выставлены 11 площадок

Источник материала: realt.by

Недавно с ажиотажем состоялся первый в Беларуси аукцион по продаже права аренды открытых площадок для размещения елочных базаров. Тогда стоимость некоторых лотов дошла до 11 тысяч рублей. Сегодня стало известно, что 17 декабря состоятся повторные торги по 11 площадкам. В каких районах Минска еще можно успеть приобрести право продавать елки — подробнее в материале.

Всего на аукцион выставлено 11 лотов: по 4 в Заводском и Октябрьском районах, 2 в Партизанском районе и 1 в Первомайском районе.

Напомним, на предыдущем аукционе самой популярной стала площадка у ст.м. Каменная горка, расположенная по адресу ул. Притыцкого, 146 — 19 заявителей. Однако итог розыгрыша стал не самым высоким показателем аукциона — 6000 рублей.

Самая дорогая площадка оказалась вУручье, по ул. Руссиянова, 1. Первоначальная стоимость выросла в 65 раз и составила 11 000 рублей. Ненамного от нее «отстала» еще одна площадка в Уручье, по ул. Никифорова, 3 — ее итоговая стоимость составила 9000 рублей. За 7000 был продан лот по ул. Шаранговича, 34.

Realt.by будет следить за развитием событий.