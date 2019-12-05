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В России разрешили торговать золотом через интернет-магазины. А что Беларусь?

06.12.2019 11:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постановлением правительства России от 30 октября 2019 г. № 1542 разрешена реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней через интернет-магазины.

По данным Ассоциации предприятий онлайн-торговли Беларуси (АПОТ) решению предшествовала 3-х летняя работа Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) России, которой по данной теме принято участие в органах власти 67 совещаниях, подготовлено свыше 50 писем в разные инстанции, а также около сотни различных рабочих справок с пояснениями.

Как отметил директор АПОТ, Артур Карпович, со всеми подобного рода ассоциациями стран Евразийского экономического союза АПОТ уже заключены Меморандумы о взаимодействии.

— Вырабатываемые общие решения и их внесение на площадку Евразийской экономической комиссии позволят создать бизнесу наших государств равные условия. Надеемся, что принятие решений непосредственно на уровне нашего государства не будет таким длительным. Перекосы в законодательстве имеются и в части реализации через интернет других товаров (безрецептурных лекарств, ветеринарных препаратов и т.д.).

В результате доля интернет-торговли в Беларуси за 2008 год только 3,7%, при том, что в России этот показатель — 5,4%, США — 14,3%; Великобритании — 19,5%; Китае — 23,9%.

Пока же, констиатировал Карпович, наши производители ювелирных изделий находятся в более неблагоприятных условиях, чем, например, российские.

 
 
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В результате доля интернет-торговли в Беларуси за 2008 год только 3,7%, при том, что в России этот показатель - 5,4%, США - 14,3%; Великобритании - 19,5%; Китае - 23,9%.
 
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