Спикером нового парламента опять выбрали Андрейченко - на четвертый срок подряд

Источник материала: Tut.by

Владимир Андрейченко стал спикером Палаты представителей седьмого созыва, которая начала свою работу 6 декабря. Других кандидатур не было.





Накануне Владимир Андрейченко сказал, что сам выдвигаться на должность не будет. Кандидатуру 70-летнего Андрейченко, который был спикером парламента предыдущие три срока — с 2008 года, предложил депутат Игорь Марзалюк.



Депутат Игорь Марзалюк

Он долго говорил с трибуны о достоинствах спикера и вспомнил даже его допарламентскую должность — до 2008 года Андрейченко был губернатором Витебской области.



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Других кандидатур на должность спикера в новом парламенте не было.

Владимир Андрейченко в своей речи рассказал, какой видит работу избранной Палаты представителей. В том числе, по его словам, депутаты должны «вести общественный диалог по самым острым темам, поддерживать все новое, перспективное, все, что работает на экономику и благосостояние людей и самым жестким образом реагировать на то, что раскачивает лодку и мешает нормальному ритму общественной жизни».

— Парламент должен стать не просто площадкой для дискуссий, а играть роль арбитра, модератора, направлять полемику в конструктивное русло, — сказал он.



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Основной акцент Владимир Андрейенко предложил сделать на работе с молодежью.

— Важно защитить ее от деструктивного влияния угроз, которые принимают сегодня планетарный масштаб — это наркомания, экстремизм, девальвация традиционных ценностей, манипулирование массовым сознанием в социальных медиа, — сказал Андрейченко. — Молодые люди должны знать, что они нужны стране, и нам надо помочь молодому поколению раскрыть его творческий потенциал.

По его словам, внимание требуют решения вопросов молодежной занятости, образования, поддержки молодежных стартапов, службы в армии, семейной и жилищной политики и многого другого.

За Владимира Андрейченко проголосовало 109 депутатов, один — против.