Медведев - Румасу: В России нет «антибелорусских элементов»

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил своего белорусского коллегу Сергея Румаса в том, что в России нет «антибелорусских элементов». Таким образом на переговорах в Сочи он прокомментировал слова белорусского президента о том, что на российского президента «оказывается жесточайшее антибелорусское давление и притом из близкого окружения, антибелорусского» .



Фото: пресс-служба правительства России

«Интеграционные процессы так устроены, что всегда сопровождаются обсуждением, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций. Я вот сегодня прочитал о том, что у нас где-то есть „антибелорусские элементы“, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких „антибелорусских элементов“ нет», — сказал российский премьер.

В то же время, по его словам, то, что у Москвы и Минска «сохраняются какие-то вопросы, это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный». «Было бы странно, если бы мы на себя взвалили обязанность договориться по всем позициям. Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, была очень быстрой, но в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, что мы берем на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов, надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит», — заявил Медведев.

Во время обращения к депутатам 5 декабря Александр Лукашенко заявил , что РФ — наш стратегический партнер, но отношения между странами складываются по-разному. Президент заявил, что Беларуси вообще ничего не надо от России, только чтобы были исполнены договоренности, которые заключили ранее. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин испытывает сейчас «жесточайшее антибелорусское давление».

— И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения — антибелорусские, — сказал Александр Лукашенко. — Разные люди (в России. — прим. ред.), и это надо понимать и воспринимать. Это наша работа. И в этом направлении без гвалта мы должны работать, — добавил президент.