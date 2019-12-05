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Медаль для экономиста

06.12.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Медаль для экономиста

В связи с праздником работников сельского хозяйства и продовольствия награждена юбилейной медалью "100 год органам дзяржаўнага кіравання сельскай гаспадаркай і харчаваннем Беларусі" бывший главный экономист КСУП "Юратишки" Тареса Казимировна Гурина.

Благодарственное письмо за подписью министра сельского хозяйства и продовольствия вручили ветерану труда заместитель начальника управления - начальник управления отдела прогнозирования, финансирования и отчетности в агропромышленном комплексе управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома Светлана Николаевна Филимон и председатель Ивьевского районного комитета Белорусского профсоюза работников АПК  Инесса Михайловна Кулешо.

Тареса Казимировна Гурина - один из ярчайших представителей экономистов, работавших в сельском хозяйстве района.

Ей 67 лет. Родилась в д. Дуды, в сельском хозяйстве трудились полеводами родители, мама, кроме того, дояркой на местной ферме. Первую корову подоила еще школьницей, на ферме в Дудах тогда было 18 коров. Заведующим фермой был Геннадий Станиславович Третьякевич.

Любила математику, была одной из лучших учениц в школьные годы. После школы закончила агрофакультет Гродненского сельхозинститута в 1973 году. Пять лет работала главным агрономом,  а потом всю долгую трудовую жизнь - главным экономистом в Юратишках - колхозе им. Заслонова, СПК "Чернели", КСУП "Юратишки".

Первым председателем колхоза был Илья Казимирович Свиридо, в дальнейшем руководили сельхозпредприятием Василий Петрович Воронюк, Степан Степанович Марчик, Виктор Казимирович Лопато.

В 1975 году вышла замуж, супруг Василий Михайлович трудился кассиром на железнодорожной станции, затем - рабочим лесхоза. 21 год, как нет мужа.

Двое сыновей - Михаил и Валерий. Старший работает в животноводстве на ферме слесарем молокопровода, механик по профессии. Валерий  - программист КСУП "Юратишки",  закончил Новогрудский сельхозтехникум.

Сорок три года трудового стажа в сельском хозяйстве у Таресы Казимировны. В 2008-м вышла на пенсию, но продолжала работать. В 2013-м старейший экономист района была на районной Доске почета.

В 2016-м году перенесла операцию на сердце, удачную, как сама оценила, - но трудовые  нагрузки пришлось снизить.

Для нескольких поколений бухгалтеров и экономистов Т.К. Гурина является примером. А училась опыту сама когда-то у таких местных светочей из сельхозуправления, как начальники отделов экономики Нина Михайловна Байгот, Леокадия Викторовна Сенкевич, Лев Григорьевич Ханько. Благодарна Софье Борисовне  Комиссаровой, - последняя и "перетянула" ее из агрономов в экономисты.

Медаль для экономиста

В те времена, когда планированию придавалось не меньшее внимание по сравнению с временами нынешними, пятилетнее и долгосрочное планирование были востребованы, анализ экономических позиций, хозрасчетных заданий имел определяющее значение.

И успехи были немалыми. Переходящие красные знамена по растениеводству, по зерновым культурам были нормой. Занималась не только интеллектуальным трудом, но и физическим: и конторские работники "поднимали" лен, свеклу. Во времена авралов административное здание пустовало. Работало более 300 человек в юратишковском колхозе.

Вела общественную работу. Выпускала колхозную стенгазету, например. Так, что даже в районке похвалили.

Тортики печет, слава о которых разошлась далеко.

Она и сейчас переживает за свой КСУП. Он остается для нее “своим” колхозом.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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В связи с праздником работников сельского хозяйства и продовольствия награждена юбилейной медалью "100 год органам дзяржаўнага кіравання сельскай гаспадаркай...
 
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