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Путин подарил Лукашенко самовар, тот ему - белорусские продукты. Переговоры закончились без заявлений

07.12.2019 21:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Переговоры президентов Беларуси и России в Сочи продлились более пяти часов.


Фото: пресс-служба президента РФ

По данным телеграм-канала «Пул N3», Александр Лукашенко уехал из резиденции «Бочаров ручей» без заявлений для прессы. Перед этим президенты обменялись подарками. Как сообщили в эфире Белтелерадиокомпании, Путин подарил Лукашенко самовар для чаепития «в русском стиле» (судя по видео, позолоченный), Лукашенко Путину — белорусский продуктовый набор, в котором были конфеты, сыр и сало.


Фото: телеграм-канал «Пул первого»

Об итогах переговоров должен рассказать министр экономразвития России Максим Орешкин.

Напомним, ближайшие несколько дней должны определить, как Беларусь и Россия будут жить дальше. И если практически никто не сомневается, что готовящиеся «дорожные карты» углубленной интеграции не несут угрозы независимости Беларуси, то вопросы финансового благополучия и возможности для многих жить «как раньше, а то и лучше» определенно на кону. Вот здесь можно почитать, что за документы готовятся к подписанию, что в них есть, а чего нет и что будет, если президенты не поставят под бумагами свои подписи.

Во время обращения к депутатам 5 декабря Александр Лукашенко заявил, что РФ — наш стратегический партнер, но отношения между странами складываются по-разному. Президент заявил, что Беларуси вообще ничего не надо от России, только чтобы были исполнены договоренности, которые заключили ранее. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин испытывает сейчас «жесточайшее антибелорусское давление».

6 декабря в Сочи прошли переговоры премьеров Беларуси и РФ Сергея Румаса и Дмитрия Медведева о согласовании «дорожных карт». Медведев также прокомментировал работу по «дорожным картам». Он отметил, что работа проделана большая, но без помощи президентов не обойтись.

Ранее Сергей Румас говорил, что в интеграционных переговорах с Россией осталось 16 несогласованных вопросов, в том числе вопросы по нефти и газу.

В Минске во время встречи президентов России и Беларуси прошла акция протеста против углубленной интеграции.

 
Теги: Минск
 
 
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