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Путин подарил Лукашенко самовар, тот ему - белорусские продукты. Переговоры закончились без заявлений
07.12.2019 21:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Переговоры президентов Беларуси и России в Сочи продлились более пяти часов.
По данным
Об итогах переговоров должен рассказать министр экономразвития России Максим Орешкин.
Напомним, ближайшие несколько дней должны определить, как Беларусь и Россия будут жить дальше. И если практически никто не сомневается, что готовящиеся «дорожные карты» углубленной интеграции не несут угрозы независимости Беларуси, то вопросы финансового благополучия и возможности для многих жить «как раньше, а то и лучше» определенно на кону.
Во время обращения к депутатам 5 декабря Александр Лукашенко
6 декабря в Сочи прошли переговоры премьеров Беларуси и РФ Сергея Румаса и Дмитрия Медведева о согласовании «дорожных карт». Медведев также прокомментировал работу по «дорожным картам». Он отметил, что работа проделана большая, но без помощи президентов не обойтись.
Ранее Сергей Румас
В Минске во время встречи президентов России и Беларуси
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Путин подарил Лукашенко самовар, тот ему - белорусские продукты. Переговоры закончились без заявлений
Переговоры президентов в Сочи продлились более пяти часов
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