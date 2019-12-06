«Не головокружительный успех, но и не полный провал». Мнение об акции против углубленной интеграции

Источник материала: Tut.by

Акция в Минске против интеграции собрала 700-800 человек. Это не головокружительный успех, но и не полный провал, пишет в своем телеграм-канале политический обозреватель Артем Шрайбман. Сейчас время уличной апатии, как показали последние выборы.



Артем Шрайбман, политический обозреватель. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если на неразрешенную, то есть рискованную акцию, в прохладный день собралось столько людей - значит тема все-таки резонирует. Если интеграция реально зайдет в какие-то некомфортные глубины, цифры будут расти в разы. Если нет - движ выдохнется очень быстро.

Организаторы акции - не только Северинец и лидеры "Свежего ветра", а еще и посол Семашко. Неаккуратная и двусмысленная фраза "президенты договорились создать единый парламент и правительство" без уточнения, что договорились они об этом 20 лет назад и имитировали прогресс все это время, стала еще одним триггером протестов.

Интересно поведение силовиков. Всех лидеров, особенно Северинца, могли задержать заранее и дать сутки за призыв на площадь, его даже в РУВД возили накануне. Но выпустили, дали дойти до акции и спокойно ее провести.

Пока нет сообщений о задержаниях, кроме пьяного русскомирца-провокатора. Не было автозаков. По рациям милиционерам говорили "спокойнее работаем". Протестующим дали несколько часов гулять с шествиями по центру Минска и только не выпускали на проезжую часть.

То есть была явная инструкция не мешать акции. И вот это уже интересно. Причины могло быть две - мэсседж Москве и нежелание выглядеть в заголовках всех СМИ так, как будто ты подавляешь и разгоняешь тех, кто за независимость. Думаю, первого там было меньше, чем второго.