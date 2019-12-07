|
В Минске проходит очередная акция протеста против интеграции с Россией
08.12.2019 12:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Октябрьской площади в Минске началась очередная акция протеста «против углубленной интеграции с Россией», организованная политиком Павлом Северинцем.
По сравнению с
Акция не согласована с городскими властями. Представители силовых ведомств периодически об этом напоминают.
Ожидается, что организаторы акции примут резолюцию, сделают заявление и расскажут о своих дальнейших планах.
Акция продлится несколько часов, сказал Северинец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Октябрьской площади в Минске началась очередная акция протеста «против углубленной интеграции с Россией», организованная политиком Павлом Северинцем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)