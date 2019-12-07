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В Минске проходит очередная акция протеста против интеграции с Россией

08.12.2019 12:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Октябрьской площади в Минске началась очередная акция протеста «против углубленной интеграции с Россией», организованная политиком Павлом Северинцем.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По сравнению с 7 декабря пока в центре Минска собралось немного участников. Однако постепенно число людей увеличилось.

Акция не согласована с городскими властями. Представители силовых ведомств периодически об этом напоминают.

Ожидается, что организаторы акции примут резолюцию, сделают заявление и расскажут о своих дальнейших планах.


Акция продлится несколько часов, сказал Северинец.


 
Теги: Минск
 
 
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На Октябрьской площади в Минске началась очередная акция протеста «против углубленной интеграции с Россией», организованная политиком Павлом Северинцем.
 
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