Эксперт назвал три причины, по которым антиинтеграционные акции в Минске прошли без задержаний

Источник материала: Tut.by

7−8 декабря в центре Минска прошли акции протеста против углубленной интеграции с Россией. В них суммарно приняли до двух тысяч человек.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уличные протесты прошли без задержаний. За исключением нескольких незначительных потасовок между демонстрантами и милицией акции прошли спокойно.

В комментарии БелаПАН эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич назвал три причины, по которым власти проявили лояльность к митингующим.

— Во-первых, оппозиция вела себя не брутально, никуда не ломилась, не прорывалась, даже улицу переходили на зеленый свет. Во-вторых, есть негласная договоренность властей с Западом, что белорусские власти не берут новых политзаключенных, не бьют оппозицию на улицах и даже по возможности стараются не арестовывать, только штрафуют. В-третьих, Лукашенко мог использовать эти акции протеста в аргументах на переговорах с Путиным, — сказал политолог.

— Вполне возможно, что Лукашенко пытается этот аргумент в ходе переговоров использовать: «смотрите, я не могу пойти на уступки по суверенитету Беларуси, потому что народ вон уже на улицах в Минске протестует, а если я пойду на уступки, белорусские националисты поднимут голову, и тогда вообще разрыв всяких отношений с Россией». Думаю, что власти косвенно использовали эту акцию в качестве козырной карты на переговорах с Россией, — отметил Карбалевич.

При этом политолог не исключает, что в дальнейшем власти могут изменить свое отношение к демонстрантам.