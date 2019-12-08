Семашко: Россельхознадзор лишат «права вето» на поставки белорусских продуктов

Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор лишится возможности вводить ограничения на поставки белорусской продукции в одностороннем порядке. Теперь последнее слово будет оставаться за главным ветеринарным врачом Беларуси. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает ОНТ .



Владимир Семашко, Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам посла, такой договоренности достигли президенты Беларуси и России в ходе двусторонних переговоров, которые прошли в Сочи 7 декабря.

«После достаточно длительного обсуждения президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должно принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так», — рассказал Семашко.

Семашко отметил, что спорные вопросы будут выноситься на рассмотрение, к примеру, общей коллегии Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. Также он не исключил и того, что специальным органом для решения подобных вопросов может обзавестись Евразийская экономическая комиссия.

При этом посол подчеркнул, что стороны еще должны документально закрепить эти договоренности. «Чтобы это было не просто на словах, а на бумаге — четко, выверено, как должен работать этот механизм», — резюмировал Семашко.

Напомним, ограничения на поставки белорусской продукции в Россию являются одним из чувствительных вопросов в переговорах с Россией. Длительное время запреты Россельхознадзора серьезно препятствуют выполнению двухсторонних договоренностей по балансам поставок сельхозпродукции. Российское ведомство ограничвает поставки как мясной, так и молочной продукции. В некоторых случаях доходило до анекдотичных ситуаций: например, когда Россельхознадзор в течение часа смягчил, а потом ужесточил ограничения на поставки молока из Беларуси.