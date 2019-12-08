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Глава Генштаба: Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут переговоры о возможных форматах
09.12.2019 12:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил о возможности совместных учений Беларуси и НАТО, но при одном условии. Об этом он сообщил изданию
Журналисты издания поинтересовались у Олега Белоконева, почему Сербия проводит учения и с Россией и с НАТО, а Беларусь — только с Россией.
«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — ответил глава Генштаба Беларуси.
Напомним, сотрудничество белорусской армии с Альянсом осуществляется в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», к которой наша страна присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы партнерства Беларуси и НАТО. Совместные учения белорусской армии и НАТО еще никогда не проводились.
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Глава Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил о возможности совместных учений Беларуси и НАТО, но при одном условии.
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