﻿ Глава Генштаба: Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут переговоры о возможных форматах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Генштаба: Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут переговоры о возможных форматах

09.12.2019 12:22 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил о возможности совместных учений Беларуси и НАТО, но при одном условии. Об этом он сообщил изданию «Наша Нiва».


Олег Белоконев. Фото: пресс-служба Министерства обороны

Журналисты издания поинтересовались у Олега Белоконева, почему Сербия проводит учения и с Россией и с НАТО, а Беларусь — только с Россией.

«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — ответил глава Генштаба Беларуси.

Напомним, сотрудничество белорусской армии с Альянсом осуществляется в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», к которой наша страна присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы партнерства Беларуси и НАТО. Совместные учения белорусской армии и НАТО еще никогда не проводились.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил о возможности совместных учений Беларуси и НАТО, но при одном условии.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Семашко: Россельхознадзор лишат «права вето» на поставки белорусских продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика