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США и Беларусь впервые подписали договор об открытом небе

10.12.2019 08:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США и Беларусь подписали двусторонний договор об открытом небе. Об этом сообщает сайт Госдепартамента.


Фото: Reuters

«Соглашения об открытом небе устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах», — говорится в сообщении. Как пояснили в Госдепартаменте, эти соглашения помогут создать дополнительные возможности для туристов, а также для бизнеса.

В Госдепартаменте также отметили, что подписанное 3 декабря соглашение стало первым двухсторонним договором по открытому небу, подписанным с Беларусью.

Помимо Беларуси, первые двусторонние договоры по открытому небу США подписали с Багамскими Островами и Кенией.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. 24 марта 1992 года в Хельсинки его подписали представители 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На данный момент участниками договора являются 32 европейских государства, а также Канада и США.

Беларусь ратифицировала договор 29 мая 2001 года, он вступил в силу 1 января 2002 года.

За период с 2002 по 2019 годы в рамках группы государств-участников Беларусь и Россия было принято 91 наблюдательных полетов над территорией Республики Беларусь от других государств-участников. В свою очередь, группа государств-участников Беларусь и Россия провела 76 наблюдательных полета над территориями других государств — участников Договора по открытому небу с участием белорусских представителей.

 
 
Ссылка на источник 74
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Как пояснили в Госдепартаменте, эти соглашения помогут создать дополнительные возможности для туристов, а также для бизнеса.
 
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