Запасы иссякли. Чистая продажа белорусами наличной валюты падает третий месяц

Источник материала: Tut.by

Сорок шестой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В ноябре граждане снизили чистую продажу наличной валюты на 8,3%, до 90,4 млн долларов чистыми, согласно материалам Нацбанка .

За последний месяц осени граждане сдали на 6,8% меньше валюты, чем в октябре, — 632,4 млн долларов. Покупка упала на 6,6% — до 542 млн долларов.

За одиннадцать месяцев чистая продажа наличной валюты составила 1,354 млрд долларов.

За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций продажа превысила покупку по итогам одиннадцати месяцев на 640,8 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться. Пока такие риски реализуются медленно.

Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), но по итогам одиннадцати месяцев субъекты оказались чистым продавцом: продажа превысила покупку на 679,3 млн долларов.

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат. Но в последнее время, несмотря на рост реальных доходов , интерес к валюте снижается. МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.