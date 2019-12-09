ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запасы иссякли. Чистая продажа белорусами наличной валюты падает третий месяц

10.12.2019 08:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сорок шестой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В ноябре граждане снизили чистую продажу наличной валюты на 8,3%, до 90,4 млн долларов чистыми, согласно материалам Нацбанка.

За последний месяц осени граждане сдали на 6,8% меньше валюты, чем в октябре, — 632,4 млн долларов. Покупка упала на 6,6% — до 542 млн долларов.

За одиннадцать месяцев чистая продажа наличной валюты составила 1,354 млрд долларов.

За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций продажа превысила покупку по итогам одиннадцати месяцев на 640,8 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться. Пока такие риски реализуются медленно.

Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), но по итогам одиннадцати месяцев субъекты оказались чистым продавцом: продажа превысила покупку на 679,3 млн долларов.

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат. Но в последнее время, несмотря на рост реальных доходов, интерес к валюте снижается. МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сорок шестой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В ноябре граждане снизили чистую продажу наличной валюты на 8,3%, до 90,4 млн...
 
Новости дня
Новости экономики
 
США и Беларусь впервые подписали договор об открытом небе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика