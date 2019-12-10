Врачи и водители — самые востребованные работники во всех регионах Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Врачи-специалисты и водители автомобиля в первые дни зимы 2019 года являются самыми востребованными профессиями на рынке труда всех регионов Беларуси — об этом свидетельствуют данные Общереспубликанского банка вакансий по состоянию на 10 декабря.

Впрочем, у каждого региона есть своя специфика. Минск подтверждает столичный статус, выбиваясь из общей картины: помимо широко востребованных по всей Беларуси медицинских сестер здесь большой спрос на поваров, специалистов (без указания направления) и уборщиков производственных и служебных помещений.

В промышленно насыщенной Минской области высоко котируются электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщики и повара, в Брестской — трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства и продавцы, в Гродненской — рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений и уборщики производственных и служебных помещений. На Витебщине ситуация отчасти сходна с Минщиной: здесь многие наниматели желают видеть у себя в штате электрогазосварщиков и электромонтеров, на Могилевщине — электромонтеров и продавцов, на Гомельщине — продавцов и ветеринарных врачей.

Почти во всех регионах соискатели наиболее часто ищут места бухгалтеров и экономистов. Многие интересуются условиями труда и уровнем заработной платы водителей автомобиля. Но если в Минске в топ-5 по количеству запросов соискателей входят также вакансии специалиста и директора, то в Минской области — специалиста и охранника, в Брестской — подсобного рабочего, животновода и машиниста котельной, в Гродненской — специалиста и юрисконсульта, в Витебской — грузчика и продавца, в Могилевской — юрисконсульта и начальника отдела, в Гомельской — инженера и грузчика.

Наибольшее количество вакансий, согласно общереспубликанскому банку данных, предлагает Минск — чуть более 21 тысячи. На втором месте Минская область — почти 16 тысяч, на третьем Гродненщина — 13,6 тысячи. Наибольше количество резюме разместили жители Брестской области — 854, на втором месте Витебская область — 811, на третьем Гомельская — 527.

Всего по состоянию на 10 декабря в общереспубликанском банке государственной службы занятости содержалась почти 91 тысяча вакансий от 134,5 тысячи организаций.

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