«Белгипс» демонтирует оборудование на заводе в центре Минска

Источник материала: Tut.by

Компания «Белгипс» планирует в первом квартале 2020 года демонтировать оборудование в цехах гипса и гипсокартонных листов на своей старой площадке в центре Минска. Информация об этом размещена на сайте предприятия.



Площадка «Белгипса» на ул. Козлова. Фото: profbuild.in.ua

Демонтаж проводится в связи с переездом предприятия в поселок Гатово. «Белгипс» ищет подрядчиков для демонтажа оборудования на заводе на улице Козлова. Работы надо будет произвести с 15 января по 15 марта 2020 года.

В 2014 году российская компания «Волма» выкупила «Белгипс». Условием продажи госпакета было строительство нового завода в Гатово и наращивание производственных мощностей. Для выполнения данного обязательства «Волма» привлекла в соинвесторы немецкий концерн Knauf.

В июле 2019 года Госкомитет по имуществу Беларуси принял решение разблокировать акции «Белгипс», потому что инвесторы полностью выполнили свои обязательства по договору купли-продажи.



Новый завод «Белгипса» в Гатово. Фото: belgips.by

Мощность нового завода в Гатово составляет 30 млн кв. м гипсокартонных листов в год. На старой площадке в центре Минска «Белгипс» производил 10 млн кв. м. Что касается сухих строительных смесей, то мощности предприятия составляют более 100 тыс. тонн. Также предприятие способно производить около 500 тыс. кв. м загребневой плиты в год.

Ранее сообщалось, что на месте «Белгипса» на ул. Козлова должен быть построен «компактный жилой микрорайон с социальной инфраструктурой».

— Кто будет его застраивать? Не исключаю, что компания «Волма» возьмется за реализацию этого проекта. Допускаю, что может быть объявлен конкурс среди застройщиков, кто предложит лучшие для страны условия, — говорил в 2018 году тогдашний вице-премьер Анатолий Калинин.