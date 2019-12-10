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«Белгипс» демонтирует оборудование на заводе в центре Минска
11.12.2019 10:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «Белгипс» планирует в первом квартале 2020 года демонтировать оборудование в цехах гипса и гипсокартонных листов на своей старой площадке в центре Минска. Информация об этом размещена на
Демонтаж проводится в связи с переездом предприятия в поселок Гатово. «Белгипс» ищет подрядчиков для демонтажа оборудования на заводе на улице Козлова. Работы надо будет произвести с 15 января по 15 марта 2020 года.
В 2014 году российская компания «Волма» выкупила «Белгипс». Условием продажи госпакета было строительство нового завода в Гатово и наращивание производственных мощностей. Для выполнения данного обязательства «Волма» привлекла в соинвесторы немецкий концерн Knauf.
В июле 2019 года Госкомитет по имуществу Беларуси
Мощность нового завода в Гатово составляет 30 млн кв. м гипсокартонных листов в год. На старой площадке в центре Минска «Белгипс» производил 10 млн кв. м. Что касается сухих строительных смесей, то мощности предприятия составляют более 100 тыс. тонн. Также предприятие способно производить около 500 тыс. кв. м загребневой плиты в год.
Ранее сообщалось, что на месте «Белгипса» на ул. Козлова должен быть построен «компактный жилой микрорайон с социальной инфраструктурой».
— Кто будет его застраивать? Не исключаю, что компания «Волма» возьмется за реализацию этого проекта. Допускаю, что может быть объявлен конкурс среди застройщиков, кто предложит лучшие для страны условия, —
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В 2014 году российская компания «Волма» выкупила «Белгипс». Условием продажи госпакета было строительство нового завода в Гатово и наращивание производственных...
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