«Власть воспринимает акции как часть переговорного процесса с Россией». Эксперты - о планах оппозиции

Источник материала: Tut.by

После акций протеста против интеграции с Россией, прошедших в Минске 7 и 8 декабря, белорусская оппозиция заявила, что готовит кампанию в защиту независимости и для сохранения суверенитета страны даже готова к контакту с властями.





Для обсуждения дальнейшей стратегии и кампании оппозиция провела 11 декабря своеобразную «планерку», на которую пришли представители БНФ, КХП-БНФ, ОГП, БСДП (Грамада), партии «Зеленые», движения «За Свободу», БХД, «Молодежного блока», «Европейской Беларуси» и «Свежего ветра».

Как пишет Naviny.by , собравшиеся поддержали идею проведения акции протеста в защиту независимости, а также обсудили варианты проведения широкомасштабной кампании в поддержку независимости.

Обсуждали разные варианты. Острые дискуссии, например, вызвало предложение использовать на акции, помимо бело-красно-белых флагов, государственные красно-зеленые, а также регламентировать содержание плакатов на предмет оскорбительных высказываний в адрес Российской Федерации.

Оппозиция попробовала обсудить и долгосрочную стратегию на 2020 год по «защите независимости». Как сообщало «Радыё Свабода» , в нее вошли следующие идеи: раз в месяц публиковать 30 фактов того, почему Беларусь лучше России, начать таким образом кампанию «Беларусь лучше», провести Конгресс в защиту независимости в 2020 году, добиться приема у премьер-министра Сергея Румаса и других вип-чиновников, пригласить на акции за независимость БРСМ, «Белую Русь» и другие прогосударственные структуры.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Эксперты оценивают эти предложения по-разному. Политический обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст не видит смысла во всякого рода конгрессах. А вот идея разрешить и даже содействовать появлению на акциях официальной символики представляется ему продуктивной — для многих это легитимные символы Беларуси, для немалой части населения — единственные легитимные белорусские символы.



Фото: Вадим Замировский

— Поскольку независимость Беларуси — это независимость и их, этой части населения Беларуси, то нелепо не разрешать их символику. Предложение приглашать на акции в защиту независимости и провластные структуры — удачное по крайней мере как жест, как демонстрация того, что оппозиция апеллирует к национальному единству, в том числе и со своими политическими оппонентами, — считает Дракохруст.

Предложение оппозиции добиться официального приема у Румаса и других вип-чиновников аналитик считает менее удачным — чиновники находятся в деликатном положении, и такой визит может вызвать сильное раздражение как у российских партнеров, так и у Александра Лукашенко (даже если он такие встречи санкционирует).

— Однако разумной представляется более широкая идея коммуникации с властью, коммуникации скорее неформальной и непубличной. Белорусы должны разговаривать между собой. Власть и оппозиция живут в одной стране, можно, по крайней мере, попытаться найти возможность разговаривать, пусть и через посредников — есть журналисты, есть сотрудники НГО, которые общаются с людьми и из власти, и из оппозиции, — говорит Дракохруст.

Он считает, что активность оппозиции в первую очередь будет, разумеется, направлена, на мобилизацию сторонников независимости. Однако и комммуникация с властью — это часть этой политики мобилизации за независимость не только тех, кто стоит под БЧБ-флагом.

— От повестки независимости оппозиции вряд ли возможно отказаться. Но и ход событий вряд ли будет такой, что Лукашенко и Путин подпишут одномоментное присоединение Беларуси к РФ. В худшем случае будут подписаны некие бумаги, которые запустят довольно продолжительный процесс, вокруг которого и по поводу которого будет сложная борьба. В рамках этой борьбы и будет происходить мобилизация сторонников независимости, частью которой является коммуникация с ее приверженцами во власти, — считает Юрий Дракохруст.

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что среди планов оппозиции эффект будет иметь лишь один — акции протеста.



Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Единственная заметная мера, которую обсуждает оппозиция — это, разумеется, уличные акции, потому что они привлекают внимание СМИ — как белорусских негосударственных, так и многих российских. Они [акции] формируют информационную повестку того дня, в который проходят переговоры [президентов Беларуси и России]. И, по большому счету, все остальные «креативные» идеи — это, скорее, демонстрация того, что помимо уличных акций есть еще что-то в меню. Но по факту единственное, чем оппозиция может обратить на себя внимание — это уличный протест. И не случайно власть 7 и 8 декабря позволяла ей эти акции проводить — она тоже воспринимает эти акции, в некотором смысле, как часть переговорного процесса с Россией, — говорит Шрайбман.

Аналитик подчеркивает: при этом надо понимать, что большинство белорусов не живет в том информационном поле и вообще не озабочено теми проблемами, которыми озабочена политизированная часть белорусского Facebook и белорусской оппозиции.

— Изначально задача номер один для оппозиции — заинтересовать достаточно широкие слои населения этой повесткой, чтобы не работать только на свою аудиторию. Но из-за того, что у оппозиции очень ограничены информационные ресурсы и вообще ресурсы выхода на широкие слои населения, я сомневаюсь, что это получится. А до тех пор, пока оппозиция будет решать эту задачу выхода на широкие массы, эти переговоры по интеграции выдохнутся своим ходом, как я утверждал уже не раз, — говорит Шрайбман.