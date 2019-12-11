ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Власть воспринимает акции как часть переговорного процесса с Россией». Эксперты - о планах оппозиции

12.12.2019 15:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После акций протеста против интеграции с Россией, прошедших в Минске 7 и 8 декабря, белорусская оппозиция заявила, что готовит кампанию в защиту независимости и для сохранения суверенитета страны даже готова к контакту с властями.


Для обсуждения дальнейшей стратегии и кампании оппозиция провела 11 декабря своеобразную «планерку», на которую пришли представители БНФ, КХП-БНФ, ОГП, БСДП (Грамада), партии «Зеленые», движения «За Свободу», БХД, «Молодежного блока», «Европейской Беларуси» и «Свежего ветра».

Как пишет Naviny.by, собравшиеся поддержали идею проведения акции протеста в защиту независимости, а также обсудили варианты проведения широкомасштабной кампании в поддержку независимости.

Обсуждали разные варианты. Острые дискуссии, например, вызвало предложение использовать на акции, помимо бело-красно-белых флагов, государственные красно-зеленые, а также регламентировать содержание плакатов на предмет оскорбительных высказываний в адрес Российской Федерации.

Оппозиция попробовала обсудить и долгосрочную стратегию на 2020 год по «защите независимости». Как сообщало «Радыё Свабода», в нее вошли следующие идеи: раз в месяц публиковать 30 фактов того, почему Беларусь лучше России, начать таким образом кампанию «Беларусь лучше», провести Конгресс в защиту независимости в 2020 году, добиться приема у премьер-министра Сергея Румаса и других вип-чиновников, пригласить на акции за независимость БРСМ, «Белую Русь» и другие прогосударственные структуры.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Эксперты оценивают эти предложения по-разному. Политический обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст не видит смысла во всякого рода конгрессах. А вот идея разрешить и даже содействовать появлению на акциях официальной символики представляется ему продуктивной — для многих это легитимные символы Беларуси, для немалой части населения — единственные легитимные белорусские символы.


Фото: Вадим Замировский

— Поскольку независимость Беларуси — это независимость и их, этой части населения Беларуси, то нелепо не разрешать их символику. Предложение приглашать на акции в защиту независимости и провластные структуры — удачное по крайней мере как жест, как демонстрация того, что оппозиция апеллирует к национальному единству, в том числе и со своими политическими оппонентами, — считает Дракохруст.

Предложение оппозиции добиться официального приема у Румаса и других вип-чиновников аналитик считает менее удачным — чиновники находятся в деликатном положении, и такой визит может вызвать сильное раздражение как у российских партнеров, так и у Александра Лукашенко (даже если он такие встречи санкционирует).

— Однако разумной представляется более широкая идея коммуникации с властью, коммуникации скорее неформальной и непубличной. Белорусы должны разговаривать между собой. Власть и оппозиция живут в одной стране, можно, по крайней мере, попытаться найти возможность разговаривать, пусть и через посредников — есть журналисты, есть сотрудники НГО, которые общаются с людьми и из власти, и из оппозиции, — говорит Дракохруст.

Он считает, что активность оппозиции в первую очередь будет, разумеется, направлена, на мобилизацию сторонников независимости. Однако и комммуникация с властью — это часть этой политики мобилизации за независимость не только тех, кто стоит под БЧБ-флагом.

— От повестки независимости оппозиции вряд ли возможно отказаться. Но и ход событий вряд ли будет такой, что Лукашенко и Путин подпишут одномоментное присоединение Беларуси к РФ. В худшем случае будут подписаны некие бумаги, которые запустят довольно продолжительный процесс, вокруг которого и по поводу которого будет сложная борьба. В рамках этой борьбы и будет происходить мобилизация сторонников независимости, частью которой является коммуникация с ее приверженцами во власти, — считает Юрий Дракохруст.

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что среди планов оппозиции эффект будет иметь лишь один — акции протеста.


Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Единственная заметная мера, которую обсуждает оппозиция — это, разумеется, уличные акции, потому что они привлекают внимание СМИ — как белорусских негосударственных, так и многих российских. Они [акции] формируют информационную повестку того дня, в который проходят переговоры [президентов Беларуси и России]. И, по большому счету, все остальные «креативные» идеи — это, скорее, демонстрация того, что помимо уличных акций есть еще что-то в меню. Но по факту единственное, чем оппозиция может обратить на себя внимание — это уличный протест. И не случайно власть 7 и 8 декабря позволяла ей эти акции проводить — она тоже воспринимает эти акции, в некотором смысле, как часть переговорного процесса с Россией, — говорит Шрайбман.

Аналитик подчеркивает: при этом надо понимать, что большинство белорусов не живет в том информационном поле и вообще не озабочено теми проблемами, которыми озабочена политизированная часть белорусского Facebook и белорусской оппозиции.

— Изначально задача номер один для оппозиции — заинтересовать достаточно широкие слои населения этой повесткой, чтобы не работать только на свою аудиторию. Но из-за того, что у оппозиции очень ограничены информационные ресурсы и вообще ресурсы выхода на широкие слои населения, я сомневаюсь, что это получится. А до тех пор, пока оппозиция будет решать эту задачу выхода на широкие массы, эти переговоры по интеграции выдохнутся своим ходом, как я утверждал уже не раз, — говорит Шрайбман.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиция провела «планерку», где попыталась выработать план кампании в защиту независимости Беларуси.
 
Новости дня
Новости экономики
 
A1 и beCloud развернут в Беларуси 4G-сеть по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика