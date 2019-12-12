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Базовую величину в Беларуси увеличат до 27 рублей
12.12.2019 22:12 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Базовую величину в Беларуси планируют увеличить до 27 рублей с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает Минфин со ссылкой на соответствующее постановление правительства. Документ сейчас рассматривается в Совете министров.
С ростом базовой увеличиваются как некоторые социальные выплаты, штрафы.
Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.
В Беларуси намерены поднять также базовую ставку с 180 до 185 рублей. К базовой ставке будут привязаны зарплаты бюджетников.
Напомним, что с 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться
Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 3 апреля 2019 г. № 13 «Об оплате труда работников бюджетных организаций»
Напомним, с 1 января 2019 года базовая величина в Беларуси
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Базовую величину в Беларуси планируют увеличить до 27 рублей с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на соответствующее постановление правительства....
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