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Базовую величину в Беларуси увеличат до 27 рублей

12.12.2019 22:12 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Базовую величину в Беларуси планируют увеличить до 27 рублей с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на соответствующее постановление правительства. Документ сейчас рассматривается в Совете министров.

С ростом базовой увеличиваются как некоторые социальные выплаты, штрафы.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.

В Беларуси намерены поднять также базовую ставку с 180 до 185 рублей. К базовой ставке будут привязаны зарплаты бюджетников.

Напомним, что с 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться базовая ставка и новая тарифная сетка, включающая 18 разрядов. Оплата труда бюджетников будет учитывать коэффициенты, надбавки за стаж, премии. Таким образом, нынешний год - последний, когда в стране используется тарифная ставка первого разряда.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 3 апреля 2019 г. № 13 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» установлены тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций и организаций, приравненных к бюджетных.

Напомним, с 1 января 2019 года базовая величина в Беларуси выросла с 24,5 до 25,5 рублей.

 
 
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Базовую величину в Беларуси планируют увеличить до 27 рублей с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на соответствующее постановление правительства....
 
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