Финансовая пирамида или лучший вариант для инвестиций? Разбираемся в феномене популярности кондо-отелей в мире, и почему они не спешат в Беларусь

Международные эксперты по недвижимости считают, что приход крупных европейских инвесторов на белорусский рынок коммерческой недвижимости пока маловероятен. Основная преграда – высокие риски, связанные как с перенасыщением рынка, так и с макроэкономической нестабильностью. Еще с 2014 года экономика республики находится в состоянии длительно рецессии, что плохо отражается на работе девелоперов всех сегментов рынка недвижимости, в том числе и жилой.

- Вы меня спросите, при чем здесь жилая недвижимость, а я отвечу так: апарт-отель в Европе сегодня — это жилье, по стандартам соответствующее обычным апартаментам, однако уровень предоставляемого сервиса там, как в гостинице. Концепция кондо-отелей у наших ближайших соседей начала развиваться как в Украине, России и Прибалтике не так давно. В Беларуси о данном термине пока мало осведомлены даже многие специалисты гостиничного рынка.

Под кондо-отелями чаще всего понимают апарт-отели, которые при все своей похожести, все же отличающийся сегмент гостиничного рынка. Собственник таких апартаментов получает недвижимость, где, кроме чистовой отделки, также профессионально продуман дизайн, мебель и аксессуары. Один или несколько апартаментов можно приобрести в собственность и при желании сдавать их туристам через управляющую компанию - такое явление распространено очень широко.

Апарт отели могут размещаться где угодно: в высотных зданиях мегаполисов, в небольших городках, в сельской местности, но там непременно должен быть поток туристов, иначе обладание апартаментами теряет инвестиционную привлекательность. Это может быть как объект сегмента 5 звезд, так и 2 - 3-х звездочный отель. Самое главное условие их успешности - чтобы на них был спрос и наличие выбора управляющих компаний на рынке (чего пока в Беларуси тоже не наблюдается).

Иногда такие объекты называют кондо-отелями, или отелями-кондоминиумами. Как правило, на первых этажах размещены вестибюли с рецепцией, точки общественного питания, иногда спа- и фитнес-центры, реже бассейны и другие элементы инфраструктуры. Нижние этажи занимают гостиничные номера, а самые верхние - частные отельные апартаменты. Такой вид кондо-отелей существует не только в европейских странах, еще чаще они встречаются в Объединенных Арабских Эмиратах, в США, Канаде, Панаме и странах Латинской Америки. Для управления кондо-отелями обычно приглашаются известные операторы пятизвездочных гостиничных сетей, таких как Marriot, Kempinski, Ritz-Carlton, Sheraton и др, - делится Маргарита Денисова.