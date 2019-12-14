В отношении журналистки составлен протокол за участие в акции против углубленной интеграции с Россией

Источник материала: Tut.by

В УВД Ленинского района Минска в воскресенье, 15 декабря, была вызвана журналистка Ольга Быковская, сообщает БелаПАН . В ее отношении составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП за участие в акции против углубленной интеграции Беларуси и России , прошедшей в Минске 7 декабря.

— Показали мою фотографию крупным планом. Действительно, я находилась в тот день возле главпочтамта в живой цепи и была участницей акции, — сказала БелаПАН Быковская, которая является членом рады движения «За Свободу». В то же время, по ее словам, право на свободу выражения мнения гарантировано Конституцией, особенно когда речь идет о сохранении независимости страны.

Когда состоится суд, Быковской в милиции не сообщили.

Вызывать в милицию участников акций протеста, которые прошли в Минске 7 декабря, начали 13 декабря. Протест был приурочен к ожидавшемуся на следующий день подписанию документов об углубленной интеграции в Союзном государстве. С 11.30 до 11.45 вдоль проспекта Независимости, на участке от здания цирка до главпочтамта, сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки. Акция была организована гражданской кампанией «Свежий ветер». После полудня на Октябрьской площади начался несанкционированный митинг, который инициировал Павел Северинец. Милиция предупреждала участников в мегафоны о незаконности акции. Общее количество протестующих составило около тысячи. 8 декабря в столице состоялась еще одна протестная акция.