В Гродно прошла акция за независимость Беларуси: стояли на мосту, отправили по Неману кораблик в Питер

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошла акция в поддержу независимости Беларуси. Организаторы приглашали гродненцев принять участие в ней через социальные сети. В итоге на Стары мост постоять в «цепи солидарности» пришло около 60 человек. Акция длилась недолго: около получаса люди пробыли на мосту, а потом спустились к Неману и отправили символический кораблик с резолюцией. По идее, он должен доплыть до Санкт-Петербурга, где 20 декабря пройдет встреча президентов России и Беларуси.





— Мы, конечно, отправим нашу резолюцию более современными способами в посольство России. Она будет написана на трех языках. В документе мы говорим, что не признаем никакие дорожные карты и соглашения об «углубленной интеграции», — говорит один из организаторов и зачитывает текст резолюции. Люди аплодируют и скандируют «Жыве Беларусь!». Всего в акции приняло участие около 60 человек. Сначала люди выстроились в «живую цепочку» на Старом мосту. На акцию пришли молодые люди, пенсионеры, были семьи с детьми.





— Мы полночи рисовали плакат, — говорит молодой человек и показывает ватман, который держит в руках.

На некоторых плакатах написано «Беларусь — не России», «Нет интеграции», а также процитирована Конституция Беларуси.

— Ну як, добра мы выглядаем? — спрашивают две женщины и разворачивают ватман.





В это время мимо участников акции проходит милиционер с громкоговорителем и предупреждает, что акция незаконная и несанкционированная, напоминает об административной ответственностью. Люди требуют говорить по-белорусски. Милиционеры, пробыв несколько минут на мосту, уходят, правда остаются люди в штатском, которые снимают все происходящее на камеру.





Гродненский активист Николай Соляник рассказывает собравшимся через громкоговоритель факты об экономической ситуации в России и Беларуси и говорит, что он, в принципе, может быть, и не против интеграции, но не в том виде и не сейчас.

— Только с кем интегрироваться? В России большой процент населения живет за чертой бедности, а врачи получают по 200 долларов. Неужели нам нужно такое объединение? — спрашивает Николай.





Проезжающие мимо водители сигналят собравшимся, некоторые останавливаются, чтобы сфотографировать акцию.

Люди простояли на мосту около получаса, а потом двинулись к берегу Немана, чтобы отправить импровизированные кораблик по реке.

— Это, конечно, чисто символическая акция, но мы просто хотим привлечь внимание к тем процессам, которые сейчас происходят и выразить таким образом свое опасение: Беларусь может лишиться своего суверенитета и независимости, — говорит один из участников акции Вадим Саранчуков.









Простояв еще полчаса на берегу реки, люди потихоньку расходятся. Во время акции никого не задержали.

Напомним, похожая акция Минске прошла акция против «углубленной интеграции»">проходила в Минске в прошлые выходные, 7 и 8 декабря.





В столице «живая цепь» в позапрошлую субботу была организована общественной кампанией «Свежий ветер». Организаторы призвали белорусов выстроиться вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. В ней приняло участие около 200 человек. Параллельно на минской площади Октябрьской проходила вторая акция, которую организовал Павел Северинец.









































В минувшее воскресенье также прошла акция против углубленной интеграции с Россией. Ее организовывал политик Павел Северинец.

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