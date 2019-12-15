Под 5,5% годовых. Возле Минска продаются два крутых коттеджа, которые можно купить в кредит на 20 лет

Коттедж, который можно купить в кредит, выставлен за $350 тыс. Он находится на первой береговой линии Дубровского водохранилища. Участок – 25 соток, площадь дома – 209 квадратных метров. Здание деревянное, построено в 2013 году. Кроме сруба на участке есть гараж на два автомобиля, баня, зона барбекю, площадка для активных видов спорта и вольер для животных. С участка и окон дома открывается панорамный вид на Дубровское водохранилище, есть даже собственный выход на пляж.