Под 5,5% годовых. Возле Минска продаются два крутых коттеджа, которые можно купить в кредит на 20 лет

Деревня Кристиново (Раубичи) – одна из самых престижных локаций для строительства частного жилья возле Минска: рядом водоем, лес, спортивные комплексы, до города всего 20 километров. Именно поэтому земля у водохранилища недешевая, «голые» участки с аукционов здесь продаются по цене столичных квартир, стоимость некоторых из них на «вторичке» достигает $ 300 тыс., а готовые коттеджи и виллы продаются раза в два дороже.
Коттедж, который можно купить в кредит, выставлен за $350 тыс. Он находится на первой береговой линии Дубровского водохранилища. Участок – 25 соток, площадь дома – 209 квадратных метров. Здание деревянное, построено в 2013 году. Кроме сруба на участке есть гараж на два автомобиля, баня, зона барбекю, площадка для активных видов спорта и вольер для животных. С участка и окон дома открывается панорамный вид на Дубровское водохранилище, есть даже собственный выход на пляж.
Дом двухэтажный. На первом уровне расположены три спальни, гостиная с панорамным остеклением, просторная кухня с выходом на террасу, 2 санузла, прихожая и котельная. Отделка выполнена в скандинавском стиле – использовано много дерева, натуральных материалов, светлых оттенков.
На втором уровне выделена большая зона отдыха и несколько подсобных помещений. Все коммуникации заведены в дом. Здесь проведен природный газ, электричество 220 Вт/380 Вт, есть собственная скважина и местная канализация.
В бане несколько зон: комната отдыха с печью, душевая и парилка. В пристройке рядом – помещение для хозинвентаря, возле него – зона барбекю и площадка для отдыха. Благодаря специальной программе от ОАО «Технобанк» купить коттедж в Раубичах можно в кредит сроком на 20 лет всего под 5,5% годовых. Первоначальный платеж – 30% от суммы сделки. Ежемесячные платежи - по $1685.
Благодаря приближенности к Минску Колодищи считаются одним из самых популярных направлений для строительства частного жилья вблизи МКАД. Здесь продается много земли, участки активно застраиваются, формируется большой квартал новой коттеджной застройки. Коттедж в продаже находится на улице Осенней. Это большой особняк в английском стиле – фасад выполнен из классического красного кирпича с белой лепниной, на территории реализован ландшафтный дизайн, площадка скрыта от глаз соседей живой изгородью из можжевельника.
Площадь дома – около 350 квадратных метров, участок – 15 соток. Дом трехэтажный, построен в 2016 году. Стены блочные обложены красным облицовочным кирпичом, внутри декоративная штукатурка. Полы: плитка с подогревом и деревянные.
В цоколе обустроен спортзал с необходимым оборудованием, бильярдная, настоящий винный погреб и котельная.
На первом этаже – гостиная с камином, кухня-столовая с выходом в сад, санузел и гараж на два автомобиля.
На втором этаже – три спальни, кабинет с выходом на балкон, домашний кинотеатр с системой поглощения звуков, зона отдыха, просторная гардеробная с зеркалом. Интерьер классический для загородного дома – в отделке использовано много дерева различных пород, потолки мансардные, мебель качественная, продается вместе с коттеджем.
Помимо дома, на участке есть большой уличный бассейн с системой консервации на зиму, фильтрацией и подогревом воды, а также баня, зона барбекю с фонтаном и спортивная площадка. Кроме парной в банном комплексе обустроена купель, душевая зона и комната отдыха. В дизайне использованы смелые элементы – к примеру, обеденный стол подвешен цепями к потолку. По части эксплуатации, конечно, могут возникнуть вопросы, но выглядит решение интересно.
Как и дом в Раубичах, коттедж в Колодищах можно приобрести в кредит на 20 лет под 5,5% годовых. При этом первоначальный платеж составит 30%, а ежемесячные взносы - $1300.