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Кебич: Кандидатуры сегодня на должность президента Беларуси, кроме Лукашенко, нет

16.12.2019 07:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава белорусского правительства в 1990—1994 годах Вячеслав Кебич заявил, что считает Михаила Горбачева предателем, а Александра Лукашенко — единственным кандидатом на должность президента Беларуси. Об этом он заявил в программе «Контуры» телеканала ОНТ.


Вячеслав Кебич. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Горбачев — это предатель»

— Михаил Горбачев — это не генеральный секретарь Компартии СССР, не президент, э то предатель. Предатель, который предал Советский Союз. Приход его [к власти] и был предназначен для того, чтобы Советский Союз развалился, — заявил экс-глава белорусского правительства.

Он напомнил, что многие говорят о Горбачеве, что о принес в СССР демократию. По мнению Кебича, демократия — «это самое паршивое, что только можно придумать».

— Демократия — это тогда демократия, когда существует в рамках закона… Это я понимаю, что демократия. И сегодня недаром говорят, что надо уйти от либерализма, потому что некоторые либеральные руководители, либеральные лидеры, они понимают так: что хочу, то говорю, что хочу, то делаю, — заявил бывший премьер-министр.

Кебич также задался риторическим вопросом — если бы был сегодня Советский Союз, «разве могла бы быть Югославия, могла бы быть Сирия?»

«Кандидатуры сегодня на должность президента Беларуси, кроме Лукашенко, нет»

В интервью зашла речь и о предстоящих в 2020 году выборах президента в Беларуси.

— Это смешно. Я вам только могу сказать о том, что никакой оппозиции у нас как таковой нет. Есть группа крикунов, которая даже то, что они говорят, они даже не понимают, что они говорят. И кандидатуры сегодня на должность президента Республики Беларусь, кроме Лукашенко, нет, — заявил Кебич.

По его мнению, для того, чтобы быть кандидатом в президенты, «это не значит сегодня заявить о том, что я хочу быть».

— Для этого должен предшествовать длительный подготовительный процесс становления личности в истории, чтобы эту личность увидели. Даже вот этот минский формат по урегулированию отношений между Россией и Украиной — это заслуга прежде всего Лукашенко, — считает Кебич.

Вячеслав Кебич с 1990 по 1994 год — первый премьер-министр Беларуси. Главный оппонент Лукашенко на выборах президента 1994 года. Предвыборный штаб Кебича возглавлял Михаил Мясникович. С 1996 по 2004 год — член Палаты представителей. Кандидат экономических наук. Автор двух книг «Искушение властью» и «Беловежский гамбит».

 
 
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- Это смешно. Я вам только могу сказать о том, что никакой оппозиции у нас как таковой нет. Есть группа крикунов, которая даже то, что они говорят, они даже не понимают,...
 
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