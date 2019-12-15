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Кебич: Кандидатуры сегодня на должность президента Беларуси, кроме Лукашенко, нет
16.12.2019 07:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава белорусского правительства в 1990—1994 годах Вячеслав Кебич заявил, что считает Михаила Горбачева предателем, а Александра Лукашенко — единственным кандидатом на должность президента Беларуси. Об этом он заявил в программе «Контуры» телеканала
«Горбачев — это предатель»
— Михаил Горбачев — это не генеральный секретарь Компартии СССР, не президент, э то предатель. Предатель, который предал Советский Союз. Приход его [к власти] и был предназначен для того, чтобы Советский Союз развалился, — заявил экс-глава белорусского правительства.
Он напомнил, что многие говорят о Горбачеве, что о принес в СССР демократию. По мнению Кебича, демократия — «это самое паршивое, что только можно придумать».
— Демократия — это тогда демократия, когда существует в рамках закона… Это я понимаю, что демократия. И сегодня недаром говорят, что надо уйти от либерализма, потому что некоторые либеральные руководители, либеральные лидеры, они понимают так: что хочу, то говорю, что хочу, то делаю, — заявил бывший премьер-министр.
Кебич также задался риторическим вопросом — если бы был сегодня Советский Союз, «разве могла бы быть Югославия, могла бы быть Сирия?»
«Кандидатуры сегодня на должность президента Беларуси, кроме Лукашенко, нет»
В интервью зашла речь и о предстоящих в 2020 году выборах президента в Беларуси.
— Это смешно. Я вам только могу сказать о том, что никакой оппозиции у нас как таковой нет. Есть группа крикунов, которая даже то, что они говорят, они даже не понимают, что они говорят. И кандидатуры сегодня на должность президента Республики Беларусь, кроме Лукашенко, нет, — заявил Кебич.
По его мнению, для того, чтобы быть кандидатом в президенты, «это не значит сегодня заявить о том, что я хочу быть».
— Для этого должен предшествовать длительный подготовительный процесс становления личности в истории, чтобы эту личность увидели. Даже вот этот минский формат по урегулированию отношений между Россией и Украиной — это заслуга прежде всего Лукашенко, — считает Кебич.
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- Это смешно. Я вам только могу сказать о том, что никакой оппозиции у нас как таковой нет. Есть группа крикунов, которая даже то, что они говорят, они даже не понимают,...
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