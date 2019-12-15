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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года
16.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Цены на вторичном рынке жилья не снижаются уже более двух месяцев. За минувшую неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1294 $/м2. Ослабление рубля в последние недели привело к тому, что разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков превысил 100$/м2, что произошло впервые с апреля.
Количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,9% и достигло самого высокого уровня за последние 2,5 месяца. Заметно пополнился новыми объектами сегмент 1-комнатных квартир (+3%), квартир с двумя и тремя комнатами стало больше на 1,2% и 2,1% соответственно.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 16 декабря следующим образом:
Рост цен наблюдался у всех типов квартир за исключением 3-комнатных. По итогам последнего месяца максимальный рост цен был отмечен у 2-комнатных квартир (+1,4%).
Изменение цен в районах Минска на 16 декабря выглядит следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели было зафиксировано снижение цен, темпы которого не превышали 0,3%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1,2%) и Первомайском (+0,9%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 812 $/м2 (+0,3%), Витебск – 618 $/м2 (+0,3%), Гомель – 618 $/м2 (-0,1%), Гродно – 733 $/м2 (+0,2%), Могилев – 632 $/м2 (+0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1732 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 1097 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 9 по 16 декабря 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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