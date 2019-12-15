ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

16.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Цены на вторичном рынке жилья не снижаются уже более двух месяцев. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1395 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1294 $/м2. Ослабление рубля в последние недели привело к тому, что разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков превысил 100$/м2, что произошло впервые с апреля.

Читайте также: Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким — итоги ноября


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

Количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,9% и достигло самого высокого уровня за последние 2,5 месяца. Заметно пополнился новыми объектами сегмент 1-комнатных квартир (+3%), квартир с двумя и тремя комнатами стало больше на 1,2% и 2,1% соответственно.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 16 декабря следующим образом: 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

Рост цен наблюдался у всех типов квартир за исключением 3-комнатных. По итогам последнего месяца максимальный рост цен был отмечен у 2-комнатных квартир (+1,4%).

Знаковой неделя стала для "однушек", средний уровень цен на которые достиг круглой отметки в 1500 $/м2

Изменение цен в районах Минска на 16 декабря выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

В четырёх районах по итогам недели было зафиксировано снижение цен, темпы которого не превышали 0,3%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1,2%) и Первомайском (+0,9%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 812 $/м2 (+0,3%), Витебск – 618 $/м2 (+0,3%), Гомель – 618 $/м2 (-0,1%), Гродно – 733 $/м2 (+0,2%), Могилев – 632 $/м2 (+0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1732 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 1097 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 9 по 16 декабря 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава представительства ЕБРР в Беларуси рассказал, к каким предприятиям есть интерес у инвесторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика