Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 декабря 2019 года

Источник материала: realt.by

Цены на вторичном рынке жилья не снижаются уже более двух месяцев. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1395 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1294 $/м 2 . Ослабление рубля в последние недели привело к тому, что разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков превысил 100$/м 2 , что произошло впервые с апреля.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 16 декабря следующим образом:

Количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,9% и достигло самого высокого уровня за последние 2,5 месяца. Заметно пополнился новыми объектами сегмент 1-комнатных квартир (+3%), квартир с двумя и тремя комнатами стало больше на 1,2% и 2,1% соответственно.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 16 декабря выглядит следующим образом:

Знаковой неделя стала для "однушек", средний уровень цен на которые достиг круглой отметки в 1500 $/м 2 .

Рост цен наблюдался у всех типов квартир за исключением 3-комнатных. По итогам последнего месяца максимальный рост цен был отмечен у 2-комнатных квартир (+1,4%).

В четырёх районах по итогам недели было зафиксировано снижение цен, темпы которого не превышали 0,3%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1,2%) и Первомайском (+0,9%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 812 $/м2 (+0,3%), Витебск – 618 $/м2 (+0,3%), Гомель – 618 $/м2 (-0,1%), Гродно – 733 $/м2 (+0,2%), Могилев – 632 $/м2 (+0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1732 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 1097 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.