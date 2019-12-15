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Белорусская экономика выросла за 11 месяцев на 1,1%. По итогам 10 месяцев был аналогичный результат

16.12.2019 19:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-ноябре 2019 года составил в текущих ценах 120,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в январе-ноябре минувшего года. Об этом говорится в сообщении Белстата.


Фото: Reuters

За 11 месяцев белорусская экономика росла такими же темпами, как и в январе-октябре.

По итогам 2019 года власти прогнозировали прирост на уровне 4%.

Белорусская экономика застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.

Правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%.

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту белорусский экономики в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на будущий год.

Всемирный банк понизил прогноз прироста ВВП Беларуси в 2020 году до 0,9%, в 2021-м — до 0,5%.

По мнению экспертов ВБ, перспективы роста в ближайшие годы остаются слабыми из-за ухудшения условий торговли, ограниченных возможностей по стимулированию внутреннего спроса, а также препятствий структурного характера. Прогноз основывается на допущении, что Беларусь не получит в ближайшие годы компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере от России.

«Теперь понятно». ВВП вяло растет? Да пусть хоть падает! Мне что с того?

 
 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-ноябре 2019 года составил в текущих ценах 120,1 млрд рублей.
 
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