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2 января сделали выходным без отработки, а 4 января - рабочим. Как так?

17.12.2019 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти окончательно определились с графиком выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января станет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим.

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Александр Лукашенко утвердил 2 января выходным днем без отработки.

Вместе с тем, как пояснили TUT.BY в пресс-службе правительства, 4 января станет рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января. А вот 11 января станет обычным выходным днем.

Ранее график отдыха на новогодние праздники был такой: 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января.

Власти решили пересмотреть это расписание после появления в интернете петиции с предложением сделать выходным 31 декабря. Однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла. В качестве альтернативы был предложен вариант с полноценным выходным 2 января.

 
 
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Власти окончательно определились с графиком выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января станет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим.
 
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