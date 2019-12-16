Сутки после интервью «экс-бойца СОБРа»: реакция родственников, силовиков и «сопричастных»

Источник материала: Tut.by

После публикации интервью Юрия Гаравского , утверждающего, что он был одним из тех, кто 20 лет назад участвовал в похищении и убийстве Захаренко, Гончара и Красовского, прошли сутки. За это время по поводу интервью успели высказаться несколько человек.

TUT.BY собрал реакцию родственников пропавших политиков, представителей силовых ведомств и тех, чьи фамилии назвал в интервью Юрий Гаравский и кого он считает сопричастными к исчезновению политиков.

Реакция родственников

Светлана Завадская, жена исчезнувшего в 2000 году оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского, в комментарии «Радыё Свабода» сказала, что в интервью Юрия Гаравского много деталей, о которых Завадская знала ранее.

Например, о том, что Гончар и Красовский были закопаны на какой-то закрытой территории, на какой-то базе, а Дмитрия Завадского Юрия и Захаренко похоронили на Северном кладбище.



Светлана Завадская. Фото: Радыё Свабода

— Со мной в 2010 году связывался через интернет человек, который себя не назвал, и он говорил, что видел какие-то документы, в которых были указаны места их захоронения именно на Северном кладбище. И в интервью этого Гаравского также — разные места погребения Захаренко, Гончара и Красовского. Так как мне оценивать эти показания? Либо так, что человек хорошо подготовился, чтобы получить политическое убежище на Западе, либо действительно все так и есть. Думаю, сейчас этим должен заняться наш адвокат, наш представитель. Возможно, мы сделаем отдельное или общее заявление, и нужно добиваться возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам, — заявила Светлана Завадская.

Завадская также отметила деталь из интервью: Гаравский рассказывает, что у Виктора Гончара на ноге не было двух пальцев, и он это увидел, когда Гончара уже застрелили и раздели. Сама Завадская об этом не знала, но спросила у Ирины Красовской. Жена пропавшего Анатолия Красовского сказала: она помнит как кто-то рассказывал, что якобы в бане Гончар ходил в закрытых резиновых тапочках. Позже информацию об отсутствии пальцев на ноге подтвердил экс-лидер ОГП Анатолий Лебедько, который дружил с Гончаром.

Но эту подробность вряд ли можно назвать малоизвестной: как вспоминают очевидцы, когда в 16 сентября 1999 года Виктор Гончар пропал, на него дали ориентировку, и именно в ней среди отличительных примет было указано, что у политика нет двух пальцев на ноге.

Дочь Юрия Захаренко Елена признание Гаравского прокомментировала в видео-версии интервью DW.



Дочь Юрия Захаренко Елена. Скриншот с видео Deutsche Welle.

— Эти факты действительные, их можно проверить. Конечно, это тяжело — видеть места захоронения и тем более, слышать, как это было. Это не он [Гаравский], это в его лице вся система. Ему сказать ничего невозможно. Люди зависимы от этой системы, она принуждает их выполнять кровавые преступления, — сказала Елена.

Реакция «сопричастных»

Слова Юрия Гаравского уже прокомментировали несколько человек, которых он упоминает в интервью.

Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко в комментарии TUT.BY 16 декабря, сразу после выхода интервью, заявил, что СОБР не имеет отношения к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского. А Юрий Гаравский никогда в спецподразделении под командованием Павличенко не служил.



Дмитрий Павличенко. Фото: Беларусь сегодня

Экс-командир СОБРа также рассказал, что Гаравский в 1999 году попал под уголовную ответственность — занимался вымогательством, и отсидел «три или четыре года».

Павличенко подчеркнул, что несколько раз помогал Гаравскому с трудоустройством после выхода того из тюрьмы.

В комментарии «Нашай Ніве» 16 декабря Павличенко сначала заявил, что такой человек под его руководством не служил, и он вообще не знает Юрия Гаравского. 17 декабря Павличенко сказал «Нашай Ніве» , что перепутал Гаравского с другим бойцом.

— Честно говорю, не помню такого человека. В интервью Tut.by я его, возможно, попутал с другим бойцом. Мне потом друзья позвонили, сказали, что никто из них его не признал. Судя по тому видео, никто его не знает, — сказал Павличенко.

Интервью прокомментировал и экс-глава МВД Юрий Сиваков . Он заявил, что не знал и не мог знать Гаравского. По мнению экс-министра, интервью сделано специально накануне встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге.



Юрий Сиваков. Фото: by.tribuna.com

— Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное, вовремя. Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество. Но я хочу сказать, что этот материал, из всех тех, что были раньше, самый профессиональный, — заявил в комментарии «Нашай Ніве» Юрий Сиваков.

Отреагировал на слова Гаравского и один из его сослуживцев, которого он вспоминает в интервью — Алексей Румянцев. Он заявил, что информация из интервью — бред.

— Что за бред, ребята? Вы же взрослые люди. Вспоминают там меня… Просто бред сивой кобылы. Знаю я его, служили вместе. Что за человек? Спросите у него сами. Гаравский просто перечислил людей, с которыми вместе служил. Больше ничего. Все, до свидания, — сказал Румянцев «Нашай Ніве» .

Реакция силовиков

Силовые ведомства комментировать информацию из интервью Юрия Гаравского отказались. В КГБ на просьбу подтвердить слова Павличенко о том, что «в КГБ на Гаравского есть досье» TUT.BY сказали «без комментариев».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Генеральной прокуратуре, куда накануне обратилась «Наша Ніва» , отметили, что дело находится в Следственном комитете, поэтому реагировать на информацию должны там.

— Это следователь должен реагировать, а не прокурор, так мы хоть интересуемся и наблюдаем, но мы надзорный орган, а не следователь. Конечно, мы читаем новости, и следователи читают, и милиция. Наверное, какая-то реакция будет, — ответил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

В Следственном комитете TUT.BY сказали, что «как только что-то будет, вы обо всем узнаете».

Получить ответ от МВД о том, действительно ли Гаравский отбывал наказание с 1999 по 2003 год, за сутки так и не удалось.

«Кремлевский» след?

После публикации интервью в соцсетях стали обсуждать, почему бывший боец СОБРа решил рассказать все лишь спустя 20 лет. Среди версий гуляет даже вариант про российский след — якобы немецкое издание по заказу Кремля специально подготовило и выпустило интервью за четыре дня до переговоров Лукашенко и Путина, чтобы надавить на белорусского президента.

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает эту версию конспирологией. В своем телеграм-канале он привел аргументы, почему в этом интервью нет «кремлевского» следа.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Ну, давайте разбираться. Во-первых, непонятно, в чем само давление. Какая угроза от этого ролика? Человек изложил известные факты, добавил фамилий. Производит впечатление, что он не врет. И? Запад ринется вводить новые санкции? Нет, за это санкции есть, четыре бывших силовика, включая Павличенко — в черных списках ЕС и США. Белорусы массово выйдут из-за этого на протесты? Очень сомневаюсь, — пишет Шрайбман.

Обозреватель обращает внимание на детали. Например, если посмотреть видео-версию интервью, то можно заметить, что съемки инсценировок и интервью в Минске сделаны в еще теплое время года, скорее всего, осенью. В Европе отсняли много спикеров — дочь генерала Захаренко, экс-депутатов ПАСЕ.

— То есть работу над роликом «Немецкая волна» начала как минимум несколько месяцев назад. Это значит, что хитроумный Кремль: еще летом задумал подослать немцам этого спецназовца; подрассчитал, что работа над роликом займет ровно до декабря; знал, что 7 декабря не договорятся, и поставят встречу на 20-е; проконтролировал, чтобы немецкое СМИ, работавшее над материалом несколько месяцев, выпустило его ровно за четыре дня до саммита. Какой у нас ушлый и всесильный Кремль получается. Уже летом видит будущее до Нового года и все переговорные зигзаги с точностью до дня, в ручном режиме контролирует немецкие СМИ. И все в надежде, что Лукашенко разнервничается перед встречей, — иронизирует Шрайбман.