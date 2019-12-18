У Красного костела в Минске активисты зажгли «свечи солидарности»

Источник материала: Tut.by

У Красного костела вечером 19 декабря активисты зажгли «свечи солидарности». Таким способом они выразили солидарность с теми, кто сейчас отбывает наказание в белорусских тюрьмах.





К костелу пришел Дмитрий Полиенко, Николай Статкевич и еще несколько человек. Сотрудников милиции в штатском и журналистов оказалось гораздо больше, чем участников. Полиенко несколько раз подчеркнул, что это не акция, передает корреспондент TUT.BY.



Дмитрий Полиенко

— Это не акция, не пикет, не митинг, это просто знак солидарности с теми, кто участвовал в акции 19 декабря 2010 года , и с теми, кто сидит сейчас, — сказал Полиенко.





Помимо свечей активисты принесли к костелу фотографии тех, кто сейчас находится в неволе: Михаила Жемчужного, Святослава Барановича, Вадима Бойки, Ильи Валавика, Никиты Емельянова.





Статкевич заявил, что пришел к костелу, чтобы вспомнить 19 декабря 2010 года и тех, кто тогда пострадал.



Николай Статкевич

— Сейчас события входят в острую стадию, но плошча-2020 победит, — сказал Статкевич. Он также заявил журналистам, что планирует участвовать в президентских выборах в следующем году.