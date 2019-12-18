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У Красного костела в Минске активисты зажгли «свечи солидарности»

19.12.2019 18:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Красного костела вечером 19 декабря активисты зажгли «свечи солидарности». Таким способом они выразили солидарность с теми, кто сейчас отбывает наказание в белорусских тюрьмах.


К костелу пришел Дмитрий Полиенко, Николай Статкевич и еще несколько человек. Сотрудников милиции в штатском и журналистов оказалось гораздо больше, чем участников. Полиенко несколько раз подчеркнул, что это не акция, передает корреспондент TUT.BY.


Дмитрий Полиенко

— Это не акция, не пикет, не митинг, это просто знак солидарности с теми, кто участвовал в акции 19 декабря 2010 года, и с теми, кто сидит сейчас, — сказал Полиенко.


Помимо свечей активисты принесли к костелу фотографии тех, кто сейчас находится в неволе: Михаила Жемчужного, Святослава Барановича, Вадима Бойки, Ильи Валавика, Никиты Емельянова.


Статкевич заявил, что пришел к костелу, чтобы вспомнить 19 декабря 2010 года и тех, кто тогда пострадал.


Николай Статкевич

— Сейчас события входят в острую стадию, но плошча-2020 победит, — сказал Статкевич. Он также заявил журналистам, что планирует участвовать в президентских выборах в следующем году.

 
 
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Таким способом они выразили солидарность с теми, кто сейчас отбывает наказание в белорусских тюрьмах.
 
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