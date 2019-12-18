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ЕС предложил подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмисии в январе в Брюсселе

19.12.2019 20:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЕС предложил белорусской стороне подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмисии в январе в Брюсселе. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи белорусско-европейской координационной группы.


Делегацию ЕС возглавлял Люк Девин, заместитель управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий. Европейскую комиссию представляли Лоуренс Мередит, директор по восточному соседству и институциональному строительству, а также представители многих отраслевых управлений комиссий. Белорусскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, в которую входили представители отраслевых министерств и ведомств. Как и ранее, эксперты и представители белорусских неправительственных организаций также участвовали в некоторых частях встречи и обменялись мнениями с делегациями.

Участники встречи приветствовали соответствующие решения, принятые президентом Беларуси и Советом ЕС по разрешению подписания обоих соглашений. Они обсудили детали заключительных процедурных шагов, необходимых для заключения и вступления в силу соглашений. После подписания соглашений тексты должны быть утверждены соответственно Европейским парламентом и Национальным собранием Беларуси.

Как стало известно TUT.BY от источников в дипломатических кругах, 19 декабря Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения о реадмисси. Но для вступления в силу оно должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.

ЕС напомнил, что 2 февраля 2020 года вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который, помимо других изменений, увеличит визовый сбор во всем мире, в том числе в Беларуси. Тем не менее, ЕС также отметил, что такое увеличение будет временным только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима. Тогда визовый сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро для всех граждан Беларуси. Кроме того, он предусматривает для увеличенного числа категорий путешественников возможность бесплатно подать заявление на получение шенгенской визы, а также получать многократные визы со все более продолжительным сроком действия (до 5 лет).

А что потом?

Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима (в середине октября) и подписание соглашения о реадмиссии. Следующий важный шаг — подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении.

«Мы не можем сейчас назвать дату, когда соглашения вступят в силу, но мы делаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее», — сообщили TUT.BY в представительстве ЕС в Беларуси.

Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?

Напомним, сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) придется заплатить 80 евро.

Ранее ожидалось, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, Минск осенью планирует приехать Федерика Могерини">рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Но визит отложили из-за «определенных накладок».

 
Теги: Минск
 
 
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Участники встречи приветствовали соответствующие решения, принятые президентом Беларуси и Советом ЕС по разрешению подписания обоих соглашений.
 
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