Источник материала: Tut.by

Бизнес-союзы требуют систематизации подходов к наружной рекламе в Минске для исключения субъективности и неправомерности в принимаемых решениях, в частности — создания центра принятия решений по вопросам рекламно-информационного оформления города. Это должно разрешить накопившиеся за многие годы противоречия и непонимание, так как снимет формальные основания, становящиеся причиной хаотичности и бессистемности в области контроля и развития наружной рекламы. Об этом говорится в пресс-релизе Республиканского союза промышленников и предпринимателей по итогам круглого стола с участием представителей Администрации президента, Палаты представителей, МАРТа, Минэкономики, Генпрокуратуры, Белорусского союза архитекторов, бизнес-союзов, предприятий — крупнейших операторов наружной рекламы.



Фото: facebook.com/belavus

«Представители бизнеса заинтересованы в выработке системного подхода к рекламному оформлению Минска, исключении субъективизма и необоснованности в принимаемых решениях. И мы будем использовать все существующие диалоговые площадки для того, чтобы все-таки получить ответы на давно поставленные вопросы», — заявил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец. Существующий уровень диалога бизнеса и городских властей Швец сравнил с автомобилем, который совместными усилиями удалось завести, но пока он просто тарахтит и никуда не едет.

В качестве лейтмотива мероприятия первый заместитель РСПП Игорь Самкин предложил известное изречение Альберта Эйнштейна — бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. «Нужна четкая парадигма развития наружной рекламы, которая не только обозначит, наконец, позицию этого вида рекламы, но и укажет вектор ее развития. Требуются конкретные действия и решения, искреннее понимание проблемы не только со стороны бизнеса, но и местной власти. Бизнес устал играть в „угадайку“, пытаясь предвидеть то, что нужно городу. Наружная реклама обладает огромным потенциалом, которым город не может (или не хочет?) воспользоваться» — сказал Самкин.

Главной проблемой представители бизнеса назвали отсутствие системного подхода со стороны городских властей к рекламно-информационному оформлению города — в общем, и к развитию рынка наружной рекламы — в частности. Принимаемые решения носят хаотичный и зачастую «индивидуальный» характер, согласовываются «осторожно» и «по случаю», говорится в сообщении. Парадоксально, но именно в «бессистемности и хаотичности» власти зачастую обвиняют бизнес наружной рекламы, фактически перекладывая ответственность за свое бездействие на плечи «пострадавшей» стороны, сетуют представители бизнес-союзов.

Еще одним негативным проявлением бессистемного подхода называют отсутствие преемственности принятых в разное время решений. Они пересматриваются и аннулируются, законные основания подвергаются сомнению или вовсе не исполняются. Соответственно, бизнес не имеет гарантий стабильности своего существования, что не позволяет выстраивать стратегию дальнейшего развития.

Участники рынка отмечают, что стратегия бизнеса наружной рекламы подразумевает немалые финансовые вложения, что требует гарантий и уверенности в том, что решение, принятое сегодня, останется в силе завтра.

По мнению участников круглого стола, революционная ситуация для кардинальных изменений уже не только созрела, но и «перезрела». Состояние на рынке наружной рекламы вот уже более 20 лет является хронически «нездоровым», с регулярными «обострениями» в виде противоречий и конфликтов. При этом, рекламный бизнес продолжает придерживаться конструктивной позиции и выступает за эволюционные изменения, а не революционные потрясения.

Председатель Белорусского союза архитекторов Александр Корбут представил участникам круглого стола концепцию рекламно-информационного оформления и благоустройства проспекта Победителей. Концепция предполагала установку современных, высокотехнологичных носителей, которые бы, в том числе, решали задачи информирования и навигации по проспекту и городу. Инициаторами ее создания были операторы наружной рекламы, они же ее профинансировали. Проект прошел все стадии рассмотрения, был одобрен и принят Мингорисполкомом. Но по неизвестным причинам так до сих пор и не реализован. По словам руководителя союза архитекторов, такая социально-ответственная позиция операторов наружной рекламы говорит о зрелости бизнеса, готовности решать общегосударственные задачи и не должна игнорироваться местной властью.

Глава управления МАРТ по защите прав потребителей и контроля за рекламой Инна Гаврильчик заявила, что ведомство полностью поддерживает бизнес-сообщество и тоже выступает за четкость в регулировании этого рынка. Она пояснила, что ранее министерство попросило у Мингорисполкома выработать общие технические требования к рекламным конструкциям, которые бы не портили внешний вид города. Но пока ответа на это обращение не было. Она напомнила, что сейчас в парламенте находятся поправки в законодательство, которые предусматривают разработку местными органами власти общих требований к рекламным конструкциям на определенных территориях.

Бизнес-сообщество считает, что для выработки решений, мониторинга текущих вопросов и стратегического планирования в сфере наружной рекламы требуется наличие своеобразного «центра принятия решений» в Минске. Создание такого органа должно стать отличным способом объединения и консолидации позиций как органов разрешительной системы, так и бизнес-сообщества в решении общих целей построения развитой и инновационной инфраструктуры рекламно-информационного пространства.

Приглашенные на мероприятие представители Мингорисполкома не пришли, сообщает Республиканский союз промышленников и предпринимателей.