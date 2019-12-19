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«Мы перегорели». Сторонники интеграции с Россией отказались от проведения акции

20.12.2019 12:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организации, поддерживающие Союзное государство и интеграцию Беларуси с Россией, отказались от проведения акции в центре Минска, которую планировали провести в пятницу днем. Об этом TUT.BY рассказал председатель общественного объединения «Бессмертный полк» Валерий Драко.

Напомним, 16 декабря организации, поддерживающие Союзное государство и интеграцию Беларуси с Россией, обратились в Администрацию президента с просьбой оказать содействие в получении разрешения на проведение митинга от Мингорисполкома. Но, как рассказал TUT.BY Драко, в Администрации посоветовали обратиться в Мингорисполком. Но городские власти заявили, что будут делать все по закону — заявка о массовом мероприятии должна быть подана за 10 дней до акции.

— У нас не было 10 дней, мы это понимали сразу, поэтому и обратились в Администрацию президента. Но раз там так ответили… Мы перегорели, это раз. Мы увидели, что ГУВД предупредило Северинца о небезопасности массовых мероприятий, это два. Если выводить народ — это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции, — заявил Драко.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, 16 декабря организации, поддерживающие Союзное государство и интеграцию Беларуси с Россией, обратились в Администрацию президента с просьбой оказать...
 
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