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В Минске проходит акция протеста против интеграции с Россией

20.12.2019 18:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Минска 20 декабря на Октябрьской площади проходит акция протеста против интеграции с Россией. Акция не согласована с городскими властями.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К 18 часам на Октябрьской площади собралось несколько активистов. У елки гораздо больше людей с детьми и сотрудников милиции в штатском, чем участников акции. Автозаков, по наблюдению журналистов, возле площади нет. У Дворца профсоюзов стоит несколько автобусов с сотрудниками милиции.

Из лидеров оппозиции на Октябрьской присутствует глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Он заявил, что акция исключительно мирная.

— 20 декабря выбрано не случайно, сегодня была встреча Лукашенко и Путина, которые согласовывали дорожные карты. Но насколько стало известно, на сегодня этот вопрос не согласован. Но это еще не значит, что сегодня до конца дня Александру Лукашенко не заломают руки, — заявил Губаревич.

Павел Северинец тоже пришел на площадь. Он заявил, что он против переговоров Лукашенко и Путина, «потому что они проходят без участия белорусского народа». Политик предложил собравшимся отойти подальше от елки, чтобы не мешать тем, кто пришел посмотреть на нее.

— Без провокаций. Согласно Конституции мы имеем право собираться и высказывать свое мнение, — сказал политик.

Сотрудник ГУВД в мегафон предупредил, что «проводимая акция не согласована Мингорисполкомом» и убедительно попросил всех разойтись.

— Не мешайте свободному прохожу граждан, — заявил сотрудник милиции.

ГУВД Мингорисполкома 18 декабря предупредило тех, кто собирается принять участие в акции 20 декабря. В милиции отметили, что в здании Дворца Республики в пятницу вечером будет проводиться благотворительная акция, в которой примет участие много людей, а проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей. Правоохранители заявили, что «со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия».

С теми, кто участвовал в акциях 7 и 8 декабря, милиция провела профилактические беседы, предупредив о незаконности участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Акция не согласована с городскими властями. ГУВД ранее предупредило участников, что «со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по...
 
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