Лукашенко: Цены на российские газ и нефть будут не выше уровня текущего года

Источник материала: Tut.by

Минск и Москва концептуально договорились по одному из самых сложных вопросов — нефтегазовой отрасли. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» . Это вторая встреча президентов за этот месяц.



Фото: пресс-служба Кремля

Александр Лукашенко заявил, что в следующем году Беларусь закупит у России 24−25 млн тонн нефти и 22 млрд кубов газа. Цены определят в ближайшие дни, но, по словам президента, они будут не выше уровня текущего года.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил , что Россия и Беларусь по итогам встречи президентов двух стран не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки.

Напомним, действующий договор о поставках российского газа в Беларусь истекает 31 декабря. В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.

На 2019 и 2020 годы баланс поставок российской нефти — 24 млн тонн. Фактически перерабатываются только 18 млн тонн. В текущем году 6 млн тонн Беларусь «перетаможивала» и зарабатывала за счет пошлины от продажи российской нефти. В 2020 году «перетаможки» не будет.